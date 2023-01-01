Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пассажиры
Фильмы похожие на Пассажиры
Passengers
Пассажиры
2016 / США
Смотреть трейлер
8.5
Оцените
231
голос
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Пассажиры
Вся информация о фильме
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.0
Марсианин
фантастика, приключения
2015, США
7.0
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
Гравитация
фантастика, триллер
2013, США / Великобритания
7.0
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.0
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.0
Красный воробей
триллер
2017, США
6.0
Живое
фантастика, триллер
2017, США
7.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик
2015, США
6.0
Джой
драма
2015, США
7.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма
2014, США
6.0
Люси
фантастика, боевик
2014, Франция
7.0
Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика
2014, США
7.0
Иллюзия обмана
криминал, триллер
2013, США
8.0
Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер
2013, США
7.0
Обливион
боевик, фантастика
2013, США
8.0
Голодные игры
триллер, драма, фантастика
2012, США
7.0
Мой парень - псих
комедия, драма
2012, США
7.0
Области тьмы
триллер
2011, США
8.0
Время
фантастика
2011, США
8.0
Пассажиры
драма, ужасы, триллер
2008, США
7.0
Я - легенда
драма, фантастика, ужасы
2007, США
8.0
Элизиум
анимация, боевик, фантастика
2003, Южная Корея
7.0
Рогатка
фантастика
, США
0.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить