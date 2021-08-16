Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аврора Перрино
Аврора Перрино
Aurora Perrineau
О персоне
Фильмография
Новости
Аврора Перрино
Aurora Perrineau
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 сентября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Авроры Перрино
Родилась 23 сентября 1994 года. США.
Развернуть
Фильмография Авроры Перрино
Правда или действие
ужасы, триллер
2018, США
7.0
Проклятые
ужасы
2018, США
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер постмодернистского ромкома о школьниках в духе Джона Хьюза и «Сирано де Бержерака»
Лента выйдет в цифровом формате в начале осени.
Написать
16 августа 2021 16:14
Все новости
Related video
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине