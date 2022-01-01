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Джули Серда
Джули Серда
Julee Cerda
О персоне
Фильмография
Джули Серда
Julee Cerda
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Дата рождения
29 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
173 см
Биография Джули Серды
Родилась 29 января 1978 года. Сеул, Южная Корея.
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