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Киноафиша Фильмы Пассажиры Пассажиры, 2016: актеры и роли
Passengers Пассажиры 2016 / США
8.5 Оцените
211 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Пассажиры, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мортен Тильдум Мортен Тильдум Morten Tyldum
В ролях
Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Индер Кумар Индер Кумар Inder Kumar Винс Фостер Винс Фостер Vince Foster
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