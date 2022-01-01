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Пассажиры
Пассажиры, 2016: актеры и роли
Passengers
Пассажиры
2016 / США
Трейлер
8.5
Оцените
211
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Пассажиры, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мортен Тильдум
Morten Tyldum
В ролях
Крис Пратт
Chris Pratt
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Майкл Шин
Michael Sheen
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Индер Кумар
Inder Kumar
Винс Фостер
Vince Foster
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