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Мортен Тильдум
Мортен Тильдум
Morten Tyldum
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Мортен Тильдум
Morten Tyldum
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Мортен Тильдум
Родился в 1967 году. Норвегия.
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Фильмография Мортен Тильдум
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.0
Игра в имитацию
триллер, биография, драма
2014, США
7.0
Охотники за головами
триллер, криминал, боевик
2011, Норвегия
7.0
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Дэвид Ойелоуо и Рашида Джонс получили роли в экранизации серии научно-фантастических романов «Бункер»
В новом сериале Apple TV+ также заняты Ребекка Фергюсон и Тим Роббинс.
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24 сентября 2021 17:07
Тим Роббинс присоединился к Ребекке Фергюсон в актерском составе сериала-антиутопии «Бункер»
Режиссером выступит автор «Игры в имитацию».
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19 августа 2021 11:33
Ребекка Фергюсон сыграет в экранизации цикла научно-фантастических романов Хьюи Хауи «Бункер»
Постановкой сериала займется режиссер «Игры в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем.
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21 мая 2021 12:55
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