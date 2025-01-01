Кто-то когда ты был совсем маленьким сказал тебе, что ты хороший, мир хороший, и всё естественно будет хорошо. А потом змей подсунул тебе плохое яблоко, и несмотря на всю твою чепуху, ты не умеешь принимать плохое. Ни в суфле, ни в яблоке, и что важнее — ни в человеке. Что бы это ни было или кто бы это ни был в прошлом, пора с этим разобраться. И сделать это в одиночку не получится. В этом сила — нуждаться в других, а не слабость.