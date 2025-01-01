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Киноафиша Фильмы Шеф Адам Джонс Цитаты из фильма Шеф Адам Джонс

Цитаты из фильма Шеф Адам Джонс

Adam Jones Я не хочу, чтобы мой ресторан был местом, где просто сидят и едят. Я хочу, чтобы люди за этим столом умирали от желания.
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Adam Jones Если это не идеально — выбрасывай, независимо от времени.
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Reece Ты лучше меня. Но нам всем нужна ты, чтобы вести нас туда, куда мы сами не дошли бы.
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Tony Мой совет тебе, шеф, если хочешь прожить долго — ешь свой язык.
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Lily [после того, как Адам приготовил ей сложный праздничный торт] Я и получше ела.
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Adam Jones [в его ресторане] Мы должны торговать кулинарными оргазмами. Когда в последний раз у тебя был оргазм, который был интересным?
Helene Напомни мне никогда-никогда не обсуждать с тобой еду на людях.
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Adam Jones Люди едят, потому что голодны; я хочу готовить так, чтобы люди переставали есть.
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Sara Он меня пугает.
David Он шеф с двумя звёздами Мишлен. Он должен пугать.
Sara Ну, «две» — это вроде немного.
David Чтобы получить хотя бы одну звезду Мишлен, нужно быть как Люк Скайуокер. Понятно? Чтобы получить две — нужно быть... кем угодно, кем был Алек Гиннесс. Но если удастся получить три... ты — Йода.
Sara А если он — Дарт Вейдер?
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Adam Jones Я приговорил себя к очистке миллиона устриц. Сегодня последний день моего наказания.
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Adam Jones [к Хелен] Проблема в том, что когда ты хорош, тебя просто не могут заменить.
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Adam Jones [Слушая своего аналитика] Мне это записывать? Потому что у меня нет мела.
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Adam Jones [просыпаясь на кухонном полу] Что это, ад?
Reece Да, пожалуй, именно так. Милосердие врага — тоже своего рода ад.
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Adam Jones Мне нравится декор, он идеально подходит для каменования неверных.
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[первые слова]
Адам Джонс Жан-Люк, мой наставник — тот, кто дал мне шанс стать шефом, — говорил, что устрицы и яблоки создал Бог. И такие рецепты не улучшишь. Но наша работа — попытаться.
Адам Джонс Будучи молодым шефом, я, чёрт возьми, пытался. Провёл десять лет, готовя в Париже, и стал шефом в ресторане Жан-Люка. Я был хорош. Иногда я был почти так хорош, как сам о себе думал. 999 696... 697... По крайней мере, мне так говорили. 698... 699... А потом я всё разрушил. Мои демоны выгнали меня из Парижа, и я очутился в Новом Орлеане. Приговорил себя к тяжёлому труду — чистке устриц. 999 999. И сегодня — последний день моего наказания. Миллион.
[глотает залпом]
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Lily Ты — чудовище.
Adam Jones Да. Но я пеку отличные торты.
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Simone Forth Знаешь, когда я не сплю по ночам и перебираю свои ошибки, ты одна из них. Я говорю себе: «Симон, ты — лесбиянка. Зачем ты спала с Адамом Джонсом?»
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Helene [про Адама] Американец?
Conti Да.
Helene Да. Высокомерный уё###.
Conti Ну, он же шеф.
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Tony В Париже это случалось два раза в неделю. Раньше я переживал, теперь нет. Поверь, единственный человек, который может убить Адама Джонса — это сам Адам Джонс.
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Adam Jones [Обед в Бургер Кинг в Лондоне] Правильнее было бы сказать, что проблема этого места — в его слишком большом постоянстве. А постоянство — это смерть.
Helene Постоянство — вот к чему стремится каждый великий шеф.
Adam Jones Нет, шеф должен стремиться к постоянству в впечатлениях, но не во вкусе. Это как секс. Ты всегда идёшь к одной и той же цели, но надо находить новые и опасные пути, чтобы туда добраться.
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Michel [Адаму] Когда ты уже займёшься Медузой? Ты слишком на неё давишь. Если не будешь осторожен, она кончит так же, как и ты. А у нас не может быть кухни с двумя такими, как вы.
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Adam Jones Знаешь, люди платят проституткам лишние деньги, чтобы они симулировали оргазм. Может, Тони платит тебе лишнее за то, что ты изображаешь заботу.
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[последние слова]
Адам Джонс [садится поесть с уставшим, но довольным персоналом] Спасибо.
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Tony Если уж ты пойдёшь, возьми с собой кого-нибудь. Чтобы не ввязываться в драку с ним.
Adam Jones А, ты имеешь в виду меня?
Tony Нет.
Adam Jones У твоего терапевта большой рот.
Tony Это тебе не в новинку. Ты говорил, что в твоём ресторане возможно всё, но я знаю — не всё возможно. К тому же ты уже не так хорош собой, как раньше.
Adam Jones Эй, Тони. Ты голоден? Могу... могу приготовить тебе завтрак или что-то в этом роде.
Tony То есть, приготовить завтрак вместо того, чтобы влюбиться в меня?
Adam Jones Да.
Tony Нет, спасибо. Я уже поел. Но спасибо за предложение. Возьми с собой кого-нибудь хорошего.
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Reece Роковая молодость — это романтично. А роковая средняя жизнь — совсем нет.
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Dr Rosshilde Кто-то когда ты был совсем маленьким сказал тебе, что ты хороший, мир хороший, и всё естественно будет хорошо. А потом змей подсунул тебе плохое яблоко, и несмотря на всю твою чепуху, ты не умеешь принимать плохое. Ни в суфле, ни в яблоке, и что важнее — ни в человеке. Что бы это ни было или кто бы это ни был в прошлом, пора с этим разобраться. И сделать это в одиночку не получится. В этом сила — нуждаться в других, а не слабость.
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Adam Jones [Елене] Извинись перед турбо́том — он зря умер. Я сказал, извинись!
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Dr Rosshilde По моему опыту, люди, которые заходят сюда и делают глупые замечания, обычно боятся того, что могут раскрыть, если бы действительно позволили себе быть собой.
Adam Jones О, я остаюсь собой с 90-х.
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[Адам подвергся нападению французской мафии]
Helene Нет, ты не *го##ишь*, Адам. Мы справимся, хорошо? Просто скажи быстро, хочешь, чтобы я их маслом смазала?
Adam Jones *Медленно*. А потом очисти и эмульгируй.
Tony Чёрт, ты такой же плохой, как и он.
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Adam Jones Закрывал недавно какие-нибудь, эм, хорошие рестораны?
Simone Forth Я не закрываю хорошие рестораны, мои рецензии закрывают плохие.
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Reece Я слышал идиотский слух. Ты собираешься за третьей звездой.
Adam Jones Я слышал идиотский слух, что ты уже получил свою. Потом выяснилось, что это правда.
Reece Должно быть, больно было.
Adam Jones Да ну, я тогда был на сильных обезболивающих.
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Adam Jones Слушай, притворись, что ты моя *девушка*, ладно? Если Риз узнает, кто ты, он тебя утащит.
Helene Если бы я была твоей девушкой, ты бы, наверное, держал меня за руку.
Adam Jones Нет, если бы ты была моей девушкой, мы бы уже поругались в такси. Мы бы даже не разговаривали.
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Adam Jones Хочешь поесть?
Helene Нет, не здесь. Нет.
Adam Jones Почему нет?
Helene Я предпочитаю есть еду, приготовленную настоящим шефом.
Adam Jones Ты не любишь людей на минималке?
Helene [пренебрежительно] Мистер Джонс, я су-шеф. Я — человек на минималке.
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