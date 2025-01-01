Adam JonesЯ приговорил себя к очистке миллиона устриц. Сегодня последний день моего наказания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Jones[к Хелен]Проблема в том, что когда ты хорош, тебя просто не могут заменить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Jones[Слушая своего аналитика]Мне это записывать? Потому что у меня нет мела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Jones[просыпаясь на кухонном полу]Что это, ад?
ReeceДа, пожалуй, именно так. Милосердие врага — тоже своего рода ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam JonesМне нравится декор, он идеально подходит для каменования неверных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Адам ДжонсЖан-Люк, мой наставник — тот, кто дал мне шанс стать шефом, — говорил, что устрицы и яблоки создал Бог. И такие рецепты не улучшишь. Но наша работа — попытаться.
Адам ДжонсБудучи молодым шефом, я, чёрт возьми, пытался. Провёл десять лет, готовя в Париже, и стал шефом в ресторане Жан-Люка. Я был хорош. Иногда я был почти так хорош, как сам о себе думал. 999 696... 697... По крайней мере, мне так говорили. 698... 699... А потом я всё разрушил. Мои демоны выгнали меня из Парижа, и я очутился в Новом Орлеане. Приговорил себя к тяжёлому труду — чистке устриц. 999 999. И сегодня — последний день моего наказания. Миллион.
TonyНет, спасибо. Я уже поел. Но спасибо за предложение. Возьми с собой кого-нибудь хорошего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ReeceРоковая молодость — это романтично. А роковая средняя жизнь — совсем нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr RosshildeКто-то когда ты был совсем маленьким сказал тебе, что ты хороший, мир хороший, и всё естественно будет хорошо. А потом змей подсунул тебе плохое яблоко, и несмотря на всю твою чепуху, ты не умеешь принимать плохое. Ни в суфле, ни в яблоке, и что важнее — ни в человеке. Что бы это ни было или кто бы это ни был в прошлом, пора с этим разобраться. И сделать это в одиночку не получится. В этом сила — нуждаться в других, а не слабость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Jones[Елене]Извинись перед турбо́том — он зря умер. Я сказал, извинись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr RosshildeПо моему опыту, люди, которые заходят сюда и делают глупые замечания, обычно боятся того, что могут раскрыть, если бы действительно позволили себе быть собой.