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Джон Уэллс
Джон Уэллс
John Wells
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Джон Уэллс
John Wells
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Дата рождения
28 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Александрия, Вирджиния, США
Биография Джона Уэллса
Родился 28 мая 1956 года. Александрия, Вирджиния, США.
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Фильмография Джона Уэллса
Шеф Адам Джонс
комедия
2015, США
6.0
Август: Графство Осейдж
комедия, драма
2013, США
7.0
В компании мужчин
драма
2010, США
6.0
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25 ноября 2020 11:39
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