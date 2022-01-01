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Шеф Адам Джонс
Шеф Адам Джонс, 2015: актеры и роли
Burnt
Шеф Адам Джонс
2015 / США
Трейлер
6.8
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Шеф Адам Джонс, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уэллс
John Wells
В ролях
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Сиенна Миллер
Sienna Miller
Омар Си
Omar Sy
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Риккардо Скамарчио
Riccardo Scamarcio
Алисия Викандер
Alicia Vikander
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