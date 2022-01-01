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Шеф Адам Джонс Шеф Адам Джонс
Киноафиша Фильмы Шеф Адам Джонс Шеф Адам Джонс, 2015: актеры и роли
Burnt Шеф Адам Джонс 2015 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Шеф Адам Джонс, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уэллс Джон Уэллс John Wells
В ролях
Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Сиенна Миллер Сиенна Миллер Sienna Miller Омар Си Омар Си Omar Sy Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Джейми Дорнан Джейми Дорнан Jamie Dornan Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Ума Турман Ума Турман Uma Thurman
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