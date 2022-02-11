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Джейми Дорнан

Jamie Dornan
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан Jamie Dornan
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Дата рождения
1 мая 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания
Рост
180 см
Личные связи
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
близкие друзья Кира Найтли
Кира Найтли
были в отношениях с 2003 по 2005 Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
коллеги по фильму "Пятьдесят оттенков серого"
Биография Джейми Дорнана

Джейми Дорнан родился 1 мая 1982 года в городе Белфаст, Северная Ирландия, в семье Лорны и Джима Дорнана. Отец Джейми работает акушером-гинекологом, хотя тоже мечтал стать актером, его мать скончалась от рака, когда Джейми было 16 лет. У него также есть две сестры: Лиза, которая работает в лондонском филиале студии Disney, и Джессика – дизайнер одежды. В школе Джейми Дорнан увлекался спортом,  в частности, регби, а также играл в местном театральном кружке. Он бросил университет, чтобы переехать в Лондон и стать актером.

Фильмы с Джейми Дорнаном

Первым фильмом, в котором появился Дорнан, стала картина 2005 года «Мария-Антуанетта» Софии Копполы. Главную роль в фильме сыграла Кирстен Данст, а Джейми исполнил роль графа Ферзена, у которого был роман с Марией. Фильм получил несколько престижных кинонаград, в том числе и «Оскар» за лучшие костюмы.

После успешной картины о жизни французской королевы Джейми снялся в фильмах «По ту сторону рейва», «Тени на солнце», «Приятно познакомиться» и «Полет домой». Его также можно увидеть в популярном сериале «Однажды в сказке», где Дорнан сыграл Шерифа Грэма и Охотника, и сериале «Падение»  / The Fall с Джиллиан Андресон, где он перевоплотился в серийного убийцу.

Джейми Дорнан – Пятьдесят оттенков серого

В 2015 году на экраны вышла первая часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Фильм по книгам Э.Л. Джеймс поклонники ждали очень долго. Сюжет рассказывает о скромной студентке Анастейше Стил (Дакота Джонсон), которая влюбляется в загадочного миллионера Кристиана Грэя, который оказывается любителем БДСМ. Главную роль и сыграл Дорнан, хотя изначально на нее был утвержден Чарли Ханнем.  Книги стали настоящим бестселлером по всему миру, а также предметом горячих споров о литературной ценности или моральной нравственности. Как бы то ни было, успех книг обеспечил им экранизацию. Режиссером стала Сэм Тэйлор-Джонсон, у которой были разногласия с писательницей Э.Л Джеймс по ходу съемок, поэтому она отказалась режиссировать продолжение.  Кассовые сборы окупили бюджет картины более, чем в 10 раз, поэтому было решено снимать вторую и третью части «Оттенков серого». На съемках присутствовала жена Джейми, которая с опаской отпускала мужа на съемки эротической мелодрамы. Сам актер до и после съемок выражал надежду на то, что его не будут ассоциировать с Кристианом Греем вечно.

В 2016 году в прокат вышел фильм «Девятая жизнь Луи Дракса» и «Антропоид».

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Несмотря на съемки в экранизации откровенного романа, между Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном не возникло никакого романа. Более того, очевидцы отмечали, что между актерами вообще не было химии, поэтому некоторые сцены были пересняты для убедительности. Возможно, сдерживающим фактором для них стало присутствие жены Дорнана на съемках.

Личная жизнь Джейми Дорнана

В личной жизни Джейми Дорнана числятся самые известные британки: Кейт Мосс, Миша Бартон,  Сиенна Миллер и Кира Найтли, отношения с которой продлились два года. Однако с 2013 года он счастливо женат на авторе песен и исполнительнице Амелии Уорнен, которая раньше была женой Колина Фаррелла. Они начали встречаться в 2007, но узаконили отношения лишь 6 лет спустя. У пары растет две дочери: Далси и Фиби.

Интересные факты о Джейми Дорнане
  • Его близкий друг - актер Эдди Рэдмейн;
  • Был моделью Calvin Klein, Dior и Armani;
  • До 2008 года играл в фолк-группе Sons of Jim.

 

Фильмография Джейми Дорнана
Белфаст
Белфаст
драма 2021, Великобритания
6.0
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
комедия 2020, США
6.0
Дикая парочка
Дикая парочка
драма, мелодрама 2020, Ирландия
5.0
Любовь на троих
Любовь на троих
мелодрама 2020, США / Корея
5.0
Грань времени
Грань времени
ужасы, фантастика 2019, США
6.0
Не вместе
Не вместе
драма 2018, США
5.0
Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама 2018, США
6.0
Мой ужин с Эрве
Мой ужин с Эрве
драма 2018, США
7.0
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Фотографии Джейми Дорнана Все фотографии
Джейми Дорнан Джейми Дорнан с женой Джейми Дорнан Джейми Дорнан
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11 февраля 2022 11:08
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20 января 2022 15:30
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10 сентября 2019 18:18
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Связи
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн Eddie Redmayne
близкие друзья Кира Найтли
Кира Найтли Keira Knightley
были в отношениях с 2003 по 2005 Дакота Джонсон
Дакота Джонсон Dakota Johnson
коллеги по фильму "Пятьдесят оттенков серого"
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