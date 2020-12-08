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Папа закодировался Папа закодировался
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Папа закодировался, 2021

2021 / Россия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Российская комедия о главе семейства, который решил завязать с алкоголем
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По сюжету главный герой комедии, снятой режиссером Павлом Ходневым, по имени Анатолий Снаров (Евгений Сытый) не просто отец семейства, но и чиновник мэрии, который хоть и является ответственным за ЖКХ в далеком городке Сорочинске Оренбургской области, но при этом совершенно не выполняет свои обязанности. Тем не менее никто в городе не выражает особого недовольства по отношению к нему. Как и любой земной человек, Анатолий – личность не без минусов: всю жизнь он был непроходимым пьяницей, которого никто из знакомых никогда и не видел трезвым. Однако в его жизни все переворачивается с ног на голову, когда внезапно для всех окружающих оказывается, что Анатолий закодировался. Из клиники он выходит совершенно другим человеком, заряженным энергией творить и строить планы на будущее.

Он неожиданно вспоминает, что у него есть жена и дети, а также важная должность в мэрии. Нацеленный стать примерным семьянином и изменить город к лучшему, он становится активным гражданином Сорочинска и быстро выходит за рамки своей прежней должности. Волею судьбы Анатолий становится мэром города. Теперь в его власти разогнать всю коррумпированную элиту за растрату госимущества. Ситуация с каждым днем усугубляется все больше и больше, так как Анатолий начинает ждать прилета инопланетян и даже становится инициатором строительства космодрома.

Жители города недовольны гиперактивным реформатором и решают помочь Анатолию раскодироваться, чтобы тот снова стал прежним безобидным чиновником.

Несмотря на то, что в фильме фигурирует реальный российский город Сорочинск, съемки проходили в Москве и подмосковном Серпухове.

Фильм был представлен на кинофестивале «Окно в Европу» в Варшаве.

Это дебютный полнометражный фильм режиссера Павла Ходнева.

Режиссер Павел Ходнев окончил ВГИК.

После кодирования от алкоголизма Анатолий Снаров взглянул на свою жизнь новыми, трезвыми глазами. Оказывается, у него есть жена, дети и ответственная должность начальника ЖКХ в уездном городке Сорочинске. Достигнув просветления, Снаров решает осчастливить окружающих. Он становится примерным семьянином и активным гражданином. Его бурная деятельность быстро выходит за рамки полномочий начальника ЖКХ. В надежде спастись от деятельного реформатора окружение Снарова бросает все силы на то, чтобы его раскодировать...

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 июня 2021
Премьера в мире 8 декабря 2020
Возраст 12+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Павел Ходнев
В ролях
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Алла Юганова
Алла Юганова
Саша Новиков
Александр Головин
Александр Головин
Александр Булатов
Александр Булатов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Папа закодировался 1 постер
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Анатолия Снарова (Евгений Сытый) заставили наконец-таки закодироваться, и его жизнь заиграла другими красками. Оказывается, он примерный муж, у него есть красавица жена и трое сыновей. Всех их зовут также Анатолиями, потому что отец-алкоголик не смог запомнить каких-то других имен. А работа у него самая ответственная – мужчина трудится начальником ЖКХ в маленьком городе Сорочинске. Счастью нет границ, поэтому Снаров решает поделиться своим просветлением со всеми жителями. Однако никому не…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедия и хоррор как два главных жанра жизни. Второй и третий дни конкурса «Окно в Европу» Социальная комедия положений и страшная камерная якутская драма.
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14 декабря 2020 13:23
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