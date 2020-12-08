Папа закодировался, 2021

По сюжету главный герой комедии, снятой режиссером Павлом Ходневым, по имени Анатолий Снаров (Евгений Сытый) не просто отец семейства, но и чиновник мэрии, который хоть и является ответственным за ЖКХ в далеком городке Сорочинске Оренбургской области, но при этом совершенно не выполняет свои обязанности. Тем не менее никто в городе не выражает особого недовольства по отношению к нему. Как и любой земной человек, Анатолий – личность не без минусов: всю жизнь он был непроходимым пьяницей, которого никто из знакомых никогда и не видел трезвым. Однако в его жизни все переворачивается с ног на голову, когда внезапно для всех окружающих оказывается, что Анатолий закодировался. Из клиники он выходит совершенно другим человеком, заряженным энергией творить и строить планы на будущее.
Он неожиданно вспоминает, что у него есть жена и дети, а также важная должность в мэрии. Нацеленный стать примерным семьянином и изменить город к лучшему, он становится активным гражданином Сорочинска и быстро выходит за рамки своей прежней должности. Волею судьбы Анатолий становится мэром города. Теперь в его власти разогнать всю коррумпированную элиту за растрату госимущества. Ситуация с каждым днем усугубляется все больше и больше, так как Анатолий начинает ждать прилета инопланетян и даже становится инициатором строительства космодрома.
Жители города недовольны гиперактивным реформатором и решают помочь Анатолию раскодироваться, чтобы тот снова стал прежним безобидным чиновником.
Несмотря на то, что в фильме фигурирует реальный российский город Сорочинск, съемки проходили в Москве и подмосковном Серпухове.
Фильм был представлен на кинофестивале «Окно в Европу» в Варшаве.
Это дебютный полнометражный фильм режиссера Павла Ходнева.
Режиссер Павел Ходнев окончил ВГИК.
После кодирования от алкоголизма Анатолий Снаров взглянул на свою жизнь новыми, трезвыми глазами. Оказывается, у него есть жена, дети и ответственная должность начальника ЖКХ в уездном городке Сорочинске. Достигнув просветления, Снаров решает осчастливить окружающих. Он становится примерным семьянином и активным гражданином. Его бурная деятельность быстро выходит за рамки полномочий начальника ЖКХ. В надежде спастись от деятельного реформатора окружение Снарова бросает все силы на то, чтобы его раскодировать...