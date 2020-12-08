Папа закодировался, 2021

По сюжету главный герой комедии, снятой режиссером Павлом Ходневым, по имени Анатолий Снаров (Евгений Сытый) не просто отец семейства, но и чиновник мэрии, который хоть и является ответственным за ЖКХ в далеком городке Сорочинске Оренбургской области, но при этом совершенно не выполняет свои обязанности. Тем не менее никто в городе не выражает особого недовольства по отношению к нему. Как и любой земной человек, Анатолий – личность не без минусов: всю жизнь он был непроходимым пьяницей, которого никто из знакомых никогда и не видел трезвым. Однако в его жизни все переворачивается с ног на голову, когда внезапно для всех окружающих оказывается, что Анатолий закодировался. Из клиники он выходит совершенно другим человеком, заряженным энергией творить и строить планы на будущее.

Он неожиданно вспоминает, что у него есть жена и дети, а также важная должность в мэрии. Нацеленный стать примерным семьянином и изменить город к лучшему, он становится активным гражданином Сорочинска и быстро выходит за рамки своей прежней должности. Волею судьбы Анатолий становится мэром города. Теперь в его власти разогнать всю коррумпированную элиту за растрату госимущества. Ситуация с каждым днем усугубляется все больше и больше, так как Анатолий начинает ждать прилета инопланетян и даже становится инициатором строительства космодрома.

Жители города недовольны гиперактивным реформатором и решают помочь Анатолию раскодироваться, чтобы тот снова стал прежним безобидным чиновником.