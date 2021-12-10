«Конг: Остров черепа» и другие новинки кино на этой неделе в обзоре от «Киноафиши»

Премьеры этой недели безмолвно разделят аудиторию на три группы: любителей эпического экшена, ностальгирующих поклонников провокационного кино 90-х и вдумчивых ценителей проницательных социальных