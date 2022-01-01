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Арман Геворгян

Arman Gevorgyan
Арман Геворгян
Арман Геворгян Arman Gevorgyan
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Дата рождения
12 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер
Биография Арман Геворгян

Режиссер. Родился 12 ноября 1977 года. Ереван, СССР (Армения).

Фильмография Арман Геворгян
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
комедия, семейный 2015, Россия
5.0
Гороскоп на удачу
Гороскоп на удачу
мелодрама, комедия 2015, Россия
4.0
Нереальная любовь
Нереальная любовь
комедия, драма 2014, Россия
6.0
Курортный туман
Курортный туман
криминал, драма 2012, Россия
6.0
В Россию за любовью!
В Россию за любовью!
мелодрама 2012, Россия
5.0
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