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Арман Геворгян
Арман Геворгян
Arman Gevorgyan
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Арман Геворгян
Arman Gevorgyan
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Дата рождения
12 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер
Биография Арман Геворгян
Режиссер. Родился 12 ноября 1977 года. Ереван, СССР (Армения).
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Фильмография Арман Геворгян
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
комедия, семейный
2015, Россия
5.0
Гороскоп на удачу
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Нереальная любовь
комедия, драма
2014, Россия
6.0
Курортный туман
криминал, драма
2012, Россия
6.0
В Россию за любовью!
мелодрама
2012, Россия
5.0
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