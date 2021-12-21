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Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
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Дарья Мельникова
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Дата рождения
8 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Дарья Мельникова
Родилась 9 февраля 1992 года. Омск, Россия.
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Фильмография Дарья Мельникова
Синдром
триллер, ужасы
2022, Россия
5.0
ФиксиКИНО. Осенний марафон
детский, семейный
2021, Россия
0.0
Соври мне правду
триллер, драма
2021, Россия
5.0
(Не)случайные истории
мелодрама, комедия, драма
2020, Россия
0.0
Запретная зона
триллер
2020, Россия
5.0
Мой супер папа
анимация, комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
комедия, семейный
2015, Россия
5.0
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
анимация, фантастика, приключения
2015, Россия
0.0
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9 января 2022 18:26
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9 января 2022 18:08
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Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова осталась с двумя маленькими сыновьями на руках после расставания с актером Артуром Смольяниновым. На днях знаменитость решила рассказать, как развод повлиял на ее наследников.
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8 января 2022 18:44
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