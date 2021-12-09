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Генндий Тартаковский
Генндий Тартаковский
Genndy Tartakovsky
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Генндий Тартаковский
Genndy Tartakovsky
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Дата рождения
17 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Генндия Тартаковского
Родился 17 января 1970 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Генндия Тартаковского
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.0
Попай
анимация
2016, США / Гонконг
0.0
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия
2015, США
7.0
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
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