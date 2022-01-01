Сюжет построен вокруг истории графа Дракулы, который владеет отелем для монстров. Все чудовища, большие и маленькие, могут отдохнуть в этом уголке от цивилизации и людей.

В каком порядке смотреть все части фильма «Монстры на каникулах»

«Монстры на каникулах», 2012.

Дракула утомлен постоянным человеческим вниманием. Ему хочется спокойной жизни вдали от людей, и он наверняка такой не один среди всех существующих монстров. Граф принимает решение построить отель, в котором каждое существо может отдохнуть от повседневных рутинных дел. Много загадочных созданий с радостью посещает «Трансильванию», а главное, Дракула может уберечь от бесцеремонных людей свою дочку. Он довольно разъезжает на своем катафалке (кстати, создатели мультфильма прикрепили к нему румынский номер: Трансильвания сейчас относится к Румынии). Но счастье, как обычно, не длится долго.

Рядом с отелем появляются любопытные путешественники, мечтающие побывать в местах, где еще не ступала человеческая нога. Отель «Трансильвания» идеально подходит под это описание. Хозяин необычной гостиницы понимает, что нужно как можно быстрее избавиться от непрошеных визитеров. Персонажам предстоит столкнуться со множеством приключений!

«Монстры на каникулах 2», 2015.

Фильм продолжает рассказывать о путешествиях постояльцев отеля Дракулы. Мэйвис, дочь графа, вышла замуж за простого человека. На прогулке с ней владелец отеля неожиданно узнает, что скоро станет дедушкой. Семья наконец обретет долгожданного наследника, а это двойная радость! У Мэйвис рождается мальчик, и семья счастливо живет в «Трансильвании», но с каждым годом ребенок все больше похож на… людей. Дракула разочаровывается во внуке, который совершенно не похож на монстра. Если до своего четвертого дня рождения у Дениса не вырастут клыки – станет понятно, что он вырастет, как и его отец, обыкновенным человеком.

Дракула отправляет Мэйвис и ее супруга на отдых, вызвавшись посмотреть за малышом. Когда родители уезжают в долгожданный отпуск, дедушка отвозит Дениса в место, где когда-то сам учился делать первые взмахи крыльями. Рассказывая мальчику, каким подобает быть настоящему монстру, граф надеется разбудить в глубине юной души затаившееся зло. Дракула искренне верит, что его потомок – вампир.

Интересный факт о мультфильме: Во многих культурах существовало поверье, что рыжеволосые становятся вампирами после смерти. Возможно, поэтому у Джонни и Дениса рыжие волосы.

«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 2018.

Граф Дракула, могущественный владелец отеля «Трансильвания», продолжает принимать множество довольных гостей. Счастливый дедушка и добрый хозяин щенка со временем понимает: слишком много времени в его жизни отведено работе. Каждую минутку Дракула проводит в делах и суматохе, и ему хочется сбросить с себя накопленную усталость. Мэйвис принимает решение сделать любимому папе неожиданный подарок и организовывает для него отпуск. Она собирает близких друзей графа, и веселая толпа выходит в море: их ждет настоящий круиз!

Все монстры в восторге от развлечений и смены обстановки, и только у одного Дракулы не получается расслабиться. Ведь шведский стол, СПА, бассейн и массаж есть и в отеле. В чем кроется истинная причина его настроения – тоска по милому отелю, или излишняя серьезность? А может быть, в чем-нибудь еще?