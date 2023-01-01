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Монстры на каникулах 2
Монстры на каникулах 2, 2015: актеры и роли
Hotel Transylvania 2
Монстры на каникулах 2
2015 / США
Трейлер
7.4
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Монстры на каникулах 2, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генндий Тартаковский
Genndy Tartakovsky
В ролях
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Селена Гомес
Selena Gomez
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Энди Сэмберг
Andy Samberg
Кевин Джеймс
Kevin James
Дэвид Спейд
David Spade
Фрэн Дрешер
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