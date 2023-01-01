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Киноафиша Фильмы Монстры на каникулах 2 Монстры на каникулах 2, 2015: актеры и роли
Hotel Transylvania 2 Монстры на каникулах 2 2015 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Монстры на каникулах 2, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генндий Тартаковский Генндий Тартаковский Genndy Tartakovsky
В ролях
Адам Сэндлер Адам Сэндлер Adam Sandler Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Энди Сэмберг Энди Сэмберг Andy Samberg Кевин Джеймс Кевин Джеймс Kevin James Дэвид Спейд Дэвид Спейд David Spade Фрэн Дрешер Fran Drescher Мэл Брукс Мэл Брукс Mel Brooks Полина Гагарина Полина Гагарина Polina Gagarina Александр Пушной Александр Пушной Сергей Бурунов Сергей Бурунов Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft
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