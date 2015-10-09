Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Монстры на каникулах 2
Отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах 2»
Hotel Transylvania 2
Монстры на каникулах 2
2015 / США
Трейлер
7.4
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах 2»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
кек
9 октября 2015, 16:47
прикольно✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:47
0
0
Ответить
Настёнка Борисова
2 июля 2019, 14:05
Хороший, добрый мультик
Втрорая часть замечательного, семейного мультфильма который я рекомендую и взрослым и детям!Монстры на каникулах 2 - это продолжение комедийного мультфильма для всей семьи. Режисером которого стал Геннди Тартаковски.До этого он работал над мультипликационными сериалами, такими как "Самурай Джек","Лаборатория Декстера".
Сюжет мультфильма происходит через 7 лет, после событий первой части. Дочь Дракулы выходит замуж за человека и у них рождается ребенок Дэнис.Родители готовы принять малого любым, будь он хоть человек, хоть вампир, но только не новоиспеченный дед. Он напротив, страстно желает, чтобы его внук был вампиром,а не человеком и никаких других вариантов развития событий не рассматривает. Собственно, на этом и происходит завязка в фильме.
Дальше Граф Дракула, свято веря в то, что он каким-либо образом может повлиять на принадлежность ребенка всячески старается форсировать развитие малого и выяление у него каких-либо вампирских признаков.
Начало мультика слегка затянуто, но дальше он начинает показывать то, что он него все ждут. В первую очередь - это юмор.Он ненапрягающий, лёгкий и действительно смешной. Также довольно заметно то, что мультфильм видимо хотели адаптировать под современный мир, так как почти в каждом повороте сюжета кто-то юзает смартфон или что-то подобное.
В мультфильме очень много персонажей и все они по своему не стандартны. Персонажей было нарисовано аж 194. Конечно, Дракула выше всех похвал, очень понравился мне - такой харизматичный,оригинальный персонаж. Совершенно не понравился мне рыжий муженёк Джонатан - он сборник всех клише о неудачниках. Такой шаблонный персонаж.
Визуальная составляющая вызывает восторг, радует глаз анимация, картинка получилась обалденной. Все детали отлично проработаны, что очень радует глаз. Что касается озвучки. Не знаю какая оригинальная озвучка, но наш дубляж мне понраился. Сергей Борунов, который озвучивал Дракулу, очень к месту подошел для озвучки.
Перевод тоже получился нормальным, все шутки переданы хорошо. Помимо интересной истории там поднимаются довольно актуальные проблемы материнства и взаимоотношения с роднёй и вообе отношений в обществе. Итог: Мультик обязателен к просмотру. Рекомендую 5 из 5.
2 июля 2019, 14:05
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Хитровка. Знак четырёх
3 комментария
Судзумэ закрывает двери
4 комментария
Булки
19 комментариев
Мегалодон
2 комментария
Заклятье. Последняя битва
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Втрорая часть замечательного, семейного мультфильма который я рекомендую и взрослым и детям!Монстры на каникулах 2 - это продолжение комедийного мультфильма для всей семьи. Режисером которого стал Геннди Тартаковски.До этого он работал над мультипликационными сериалами, такими как "Самурай Джек","Лаборатория Декстера".
Сюжет мультфильма происходит через 7 лет, после событий первой части. Дочь Дракулы выходит замуж за человека и у них рождается ребенок Дэнис.Родители готовы принять малого любым, будь он хоть человек, хоть вампир, но только не новоиспеченный дед. Он напротив, страстно желает, чтобы его внук был вампиром,а не человеком и никаких других вариантов развития событий не рассматривает. Собственно, на этом и происходит завязка в фильме.
Дальше Граф Дракула, свято веря в то, что он каким-либо образом может повлиять на принадлежность ребенка всячески старается форсировать развитие малого и выяление у него каких-либо вампирских признаков.
Начало мультика слегка затянуто, но дальше он начинает показывать то, что он него все ждут. В первую очередь - это юмор.Он ненапрягающий, лёгкий и действительно смешной. Также довольно заметно то, что мультфильм видимо хотели адаптировать под современный мир, так как почти в каждом повороте сюжета кто-то юзает смартфон или что-то подобное.
В мультфильме очень много персонажей и все они по своему не стандартны. Персонажей было нарисовано аж 194. Конечно, Дракула выше всех похвал, очень понравился мне - такой харизматичный,оригинальный персонаж. Совершенно не понравился мне рыжий муженёк Джонатан - он сборник всех клише о неудачниках. Такой шаблонный персонаж.
Визуальная составляющая вызывает восторг, радует глаз анимация, картинка получилась обалденной. Все детали отлично проработаны, что очень радует глаз. Что касается озвучки. Не знаю какая оригинальная озвучка, но наш дубляж мне понраился. Сергей Борунов, который озвучивал Дракулу, очень к месту подошел для озвучки.
Перевод тоже получился нормальным, все шутки переданы хорошо. Помимо интересной истории там поднимаются довольно актуальные проблемы материнства и взаимоотношения с роднёй и вообе отношений в обществе. Итог: Мультик обязателен к просмотру. Рекомендую 5 из 5.
Авторизация по e-mail