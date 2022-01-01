Вампиры, предстающие в легендах кровожадными монстрами и ужасными созданиями, в мультфильмах трансформируются в совершенно нестрашных персонажей.

Пять лучших мультфильмов про вампиров

Мрачные жители подземелий и огромных дворцов в кинематографе изображаются как герои хоррор-фильмов и мистических триллеров. Но в мультипликационных кинолентах вампиры могут быть добрыми, смешными, иногда одинокими и непонятыми, но вовсе не опасными.

«Школа монстров: Добро пожаловать в школу монстров», 2016

Однажды мир людей торжественно покинули все мистические создания – призраки, болотные монстры, мумии и вампиры. Они стали жить втайне от всех, прятаться поодиночке и скрываться от любопытных глаз. Их существование – страшный секрет. Дракулаура, маленькая вампирша, живет в старинном дворце со своим отцом. Она учится трансформироваться в летучую мышь, ведет видеоблог и грезит о друзьях. Но папа, переживая о любимой дочке, рассказывает ей, как опасен окружающий мир и особенно люди. Однажды героине встречается зеленокожая девочка, дочь Франкенштейна.

Вампирша и Фрэнки быстро находят общий язык, становятся лучшими подругами и открывают в замке школу монстров.

«Школа монстров: Отчего монстры влюбляются», 2011

В школе монстров обучается пестрая нечисть всех разновидностей: от мутантов до вурдалаков. В центре сюжета – ученики старших классов странного образовательного заведения. Современность сильно на них повлияла, и вместо животного ужаса, который должны вызывать кошмарные создания, они становятся фотомоделями и атлетами, по которым вздыхает молодежь. Юная Дракулаура, очаровательная вампирша, собирается праздновать свой 1600-й день рождения. Она делится своими мечтами об идеальной вечеринке с подружками.

В компании прелестного оборотня они начинают думать, как реализовать незабываемую тусовку.

«Крошка Пэт», 2015

Пэт – летучий мышонок из Фогвилля, живущий в человеческом доме. В туманном городке происходят странные вещи, а жителям угрожает нечистая сила в разнообразных проявлениях. Мумии, оборотни, ведьмы, вампиры и другие мистические персонажи становятся для местных серьезной опасностью. Пэт знакомится с компанией детей – Ребеккой, Мартином и Лео. Они начинают вместе обучаться магическим приемам, а когда достигают некоторых успехов – собираются исправлять ситуацию в городке.

Они выясняют, почему среди людей постоянно возникают таинственные персонажи, а дальше копанию ждут увлекательные приключения.

«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 2018

Мультфильм продолжает рассказывать историю о добродушной нечисти во главе с графом Дракулой. Дочь знаменитого вампира счастлива в браке, воспитывает прелестного сына и однажды принимает решение развлечь одинокого графа настоящим морским круизом. На палубе лайнера собрались все друзья семьи монстров, а руководит судном прекрасная Эрика, красавица, мигом завоевавшая сердца гостей. Только монстры еще не в курсе, что Эрика происходит из семьи заклятого врага всех чудовищ и кровопийц – Ван Хельсинга.

Толпа мифических созданий оказывается в ловушке посреди открытого океана.

«Маленький вампир», 2017

Рудольф – тринадцатилетний подросток-вампир. На его семью охотится беспощадный охотник за нечистью, не давая монстрам прохода. Однажды мальчик знакомится с Тони – обыкновенным парнишкой из человеческой семьи. Новый приятель без ума от страшных легенд и мрачных замков. Он без раздумий предлагает помощь Рудольфу, и парочка ввязывается в противостояние с ловцом нечисти.