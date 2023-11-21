В разработку запущена шестая часть «Джейсона Борна»

Как сообщает Deadline, студия Universal готовит очередной фильм в рамках шпионской франшизы «Джейсон Борн». Напомним, что на данный момент в серию входят четыре картины, в которых главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а также спин-офф «Эволюция Борна» во главе с Джереми Реннером.

По данным инсайдеров, на режиссерское кресло нового проекта претендует признанный немецкий постановщик Эдвард Бергер, снявший эпичный фильм о Первой мировой войне «На Западном фронте без перемен» (2022) по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Эта картина завоевала четыре «Оскара», включая награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». После Бергер поставил триллер под названием Conclave, главные роли в котором исполнили Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини и Джон Литгоу. Дата релиза этой картины пока не объявлена.

Deadline со ссылкой на свои источники добавляет, что сценария у нового фильма о Джейсоне Борне пока нет. Очевидно, прорыв в этом деле случится после того, как будет утвержден режиссер. Также ожидается, что в предстоящей картине Дэймон вернется к роли Борна, но прежде создателям нужно придумать качественную историю. Отметим, что для Universal «Джейсон Борн» является столь же коммерчески важной франшизой, как «Форсаж».