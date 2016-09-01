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Джейсон Борн Джейсон Борн
Киноафиша Фильмы Джейсон Борн Отзывы о фильме «Джейсон Борн»
Jason Bourne Джейсон Борн 2016 / США
7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Джейсон Борн»

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Наша рецензия

Под заголовком я, конечно, не самого Борна имею в виду - Мэтт Дэймон отлично сохранился, и дабы не смущать современных посетителей кинотеатров, его персонажа по документам омолодили аж на 8 лет, а соратницу Ники Парсон - на 4. К очередному цэрэушному начальнику в исполнении Томми Ли Джонса оба эпитета, в принципе, подходят, но его возраст особого значения не имеет: облаву на бывшего суперкиллера, безнадёжно страдающего амнезией и гуманизмом, всегда возглавлял харизматичный и безжалостный…

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Мишка Ефремов 1 сентября 2016, 21:21
Оценка
ожидал большего конечно,но...
1 сентября 2016, 21:21 Ответить
dk 4 сентября 2016, 12:58
Оценка
чето как то вообще не
4 сентября 2016, 12:58 Ответить
SKY 7 сентября 2016, 17:39
Ничего не жду от этого фильма 😎
7 сентября 2016, 17:39 Ответить
Мария Мироненко 8 ноября 2016, 14:02
Так себе кино...
Слишком много спецэффектов, какая-то адски динамичная смена кадров...
Два плюса- любимый Дэймон и финал, от которого я ожидала чего-то иного.
8 ноября 2016, 14:02 Ответить
Антон Морозов 20 ноября 2016, 15:25
Так себе фильм. Попытались выжать что-то на старой теме, но в итоге фигня какая-то получилась
20 ноября 2016, 15:25 Ответить
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