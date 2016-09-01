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Под заголовком я, конечно, не самого Борна имею в виду - Мэтт Дэймон отлично сохранился, и дабы не смущать современных посетителей кинотеатров, его персонажа по документам омолодили аж на 8 лет, а соратницу Ники Парсон - на 4. К очередному цэрэушному начальнику в исполнении Томми Ли Джонса оба эпитета, в принципе, подходят, но его возраст особого значения не имеет: облаву на бывшего суперкиллера, безнадёжно страдающего амнезией и гуманизмом, всегда возглавлял харизматичный и безжалостный…