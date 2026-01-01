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О персоне
Фильмография
Николай Аузин
Nikolay Auzin
Киноафиша
Персоны
Николай Аузин
Николай Аузин
Nikolay Auzin
Дата рождения
29 июля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Иланск, Красноярский край, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Батальонъ
(2014)
6.2
Последняя статья журналиста
(2018)
6.1
Райцентр
(2023)
Фильмография Николай Аузин
6.1
Райцентр
комедия
2023, Россия
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6
Папаша в бегах
Papasha v begakh
комедия, мелодрама, приключения
2023, Россия
Смотреть трейлер
5.1
Хорошие девочки попадают в рай
Khoroshiye devochki popadayut v rai
комедия, драма, мелодрама
2021, Россия
6.2
Последняя статья журналиста
криминал, детектив
2018, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.5
Рисунки дождем
Risunki dozhdyom
драма
2018, Россия
6.6
Батальонъ
Batalion
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
Смотреть трейлер
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