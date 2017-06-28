Мария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года в российской столице – Москве. Отец будущей актрисы – известный хоккеист и двукратный чемпион Олимпийских игр, завершивший карьеру, когда Маше было шесть лет, а мама – учитель английского языка. У Марии есть брат Андрей, который старше звезды на четыре года. В детстве они часто воевали за внимание родителей, зато во взрослой жизни между ними установились дружеские отношения. В детстве Кожевникова занималась танцами, любила читать стихи, хорошо училась и помогала родителям по дому.

Родители развелись, когда Марии было двенадцать лет. Она глубоко переживала разлад в семье и восемь лет никак не контактировала с отцом.

Впервые Кожевникова появилась в музыкальном видео «Ты станешь взрослой» женского коллектива «Лицей». Некоторое время была участницей группы «Любовные истории», после чего поступила в ГИТИС и стала активно посещать кастинги.

Дебютировала в роли секретарши в эпизоде сериала «Адвокат». А широкую узнаваемость у российских зрителей получила после многосерийного комедийного проекта «Универ». Кожевникова десять лет состоит в отношениях с предпринимателем Евгением Васильевым. Они поженились во Франции и вместе воспитывают троих сыновей: Ваню, Максима и Васю.

Несмотря на материнство, актриса поддерживает себя в прекрасной спортивной форме. В 2016 году она стала участницей циркового проекта «Без страховки», где удивила зрителей выполнением акробатических трюков.