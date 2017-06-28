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Мария Кожевникова

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
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Дата рождения
14 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года в российской столице – Москве. Отец будущей актрисы – известный хоккеист и двукратный чемпион Олимпийских игр, завершивший карьеру, когда Маше было шесть лет, а мама – учитель английского языка. У Марии есть брат Андрей, который старше звезды на четыре года. В детстве они часто воевали за внимание родителей, зато во взрослой жизни между ними установились дружеские отношения. В детстве Кожевникова занималась танцами, любила читать стихи, хорошо училась и помогала родителям по дому.

Родители развелись, когда Марии было двенадцать лет. Она глубоко переживала разлад в семье и восемь лет никак не контактировала с отцом.

Впервые Кожевникова появилась в музыкальном видео «Ты станешь взрослой» женского коллектива «Лицей». Некоторое время была участницей группы «Любовные истории», после чего поступила в ГИТИС и стала активно посещать кастинги.

Дебютировала в роли секретарши в эпизоде сериала «Адвокат». А широкую узнаваемость у российских зрителей получила после многосерийного комедийного проекта «Универ».  Кожевникова десять лет состоит в отношениях с предпринимателем Евгением Васильевым. Они поженились во Франции и вместе воспитывают троих сыновей: Ваню, Максима и Васю.

Несмотря на материнство, актриса поддерживает себя в прекрасной спортивной форме. В 2016 году она стала участницей циркового проекта «Без страховки», где удивила зрителей выполнением акробатических трюков.

Интересные факты о Марии Кожевниковой
  • Мария является мастером спорта по художественной гимнастике.
  • В довольно юные годы участвовала в фотосъемке для знаменитого мужского журнала Playboy.
  • В 2011 году вступила в состав «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» и стала депутатом Государственной думы VI созыва.
  • Актриса является обладательницей премии «Золотой орел» за роль графини Татищевой в драматической ленте «Батальон».
  • Мария признавалась, что для нее материнство стоит на первом месте, потому после рождения своих сыновей она все чаще стала отказываться от съемок, участия в разного рода мероприятиях и эфирах.
Фильмография Марии Кожевниковой
Новогодние приключения Джингликов
Новогодние приключения Джингликов
анимация, детский 2019, Россия
0.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
Савва. Сердце воина
Савва. Сердце воина
семейный, анимация 2015, Россия
4.0
Батальонъ
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.0
Попугай Club
Попугай Club
анимация, комедия, семейный 2013, Россия
6.0
Сокровища О.К.
Сокровища О.К.
исторический, приключения, комедия 2012, Россия
5.0
Ронал-варвар 3D
Ронал-варвар 3D
анимация 2011, Дания
7.0
Свадьба по обмену
Свадьба по обмену
комедия 2011, Россия
7.0
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