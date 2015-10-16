Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Батальонъ Батальонъ
Киноафиша Фильмы Батальонъ Отзывы о фильме «Батальонъ»
Батальонъ 2014 / Россия
6.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Батальонъ»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
SKY 16 октября 2015, 22:12
Наверняка же "вата"?! )
16 октября 2015, 22:12 Ответить
av52629 18 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение _ami_ от 24/02/2015 - 00:28:01


в реале никто к ним не прибежал. накрыло их артобстрелом. из 170 30 убито 70 раненых
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Bbbugl 18 октября 2015, 00:48
Неплохой кин

Минут через двадцать после начала вспомнилось выражение:"У войны неженское лицо"....

Мария Аронова замечательно сыграла

Слава Богу,что "гениальная" Кожевникова лишь в первой половине фильма✊
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Наталья_К 18 октября 2015, 00:48
Понравился очень, очень. Такое сильное впечатление я не получала очень давно. Весь фильм- комок в горле и потом долго не могла успокоиться. Спасибо огромное, что у нас создают такое КИНО.
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Lil 18 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение souvlaki от 25/02/2015 - 13:14:24


разве патриотическое кино в целях пропагандона может быть для царя плохим?

он любое одобрит (с подачи Пескова)
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Ingvars 18 октября 2015, 00:52
А ещё вилы дать вместо винтовок для экономии! Позор, просто позор! Надеюсь, это никогда не повториться! P.s. Фильм ужасен по своей пропаганде идеи.✊
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Ingvars 18 октября 2015, 00:52
Народ! Завязываем женщин к войне готовить. Некоторые уже на дроидов переходят!✊
18 октября 2015, 00:52 Ответить
3lik 19 октября 2015, 00:55
ух ты - я тут первый ))))✊ ✊ ✊ щас сходим узнаем, что нам преготовили - кино-повара! но судя - по тизеру- должно получится эмоционально и сочно!- надеюсь за рекламой осталось на, что еще глянуть - что бы не как обычно самое лучшее в терллере! остальное добор ненужной информации))) ну то ж - приятного мне просмотра )✊ ✊ ✊
19 октября 2015, 00:55 Ответить
3lik 19 октября 2015, 00:55
Спасибо Угольникову! Фильм достойный и эмоциональный ! Впечатлительным сидеть дома! Как и ожидалось есть на что посмотреть! И в очередной раз, напомнить себе про к уважение к Женщинам ! После просмотра - зал выходил молча в тишине! 8/10 но смотреть стоит!
19 октября 2015, 00:55 Ответить
Олег 27 августа 2016, 21:29
Огромная благодарность создателям фильма. Реалистичный, корректный, аутентичный, эстетический, нравственный фильм. Потомки помнят Марию Бочкарёву, а работа Марии Ароновой стала ещё одним ценным вкладом. И вообще, все актёрские работы на высоте. Сходил с семьёй, все под большим впечатлением. Сильное кино.
27 августа 2016, 21:29 Ответить
Андрей 12 сентября 2017, 17:55
Оценка
8 баллов из 10ти!
мне понравился фильм!
снимайте, пожалуйста, такие фильмы, а не тупые комедии или про бандитов - великие комедии за вас сняли в СССР!
12 сентября 2017, 17:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 1 комментарий
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 190 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 21 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 9 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 43 комментария
Нюрнберг
Нюрнберг 42 комментария
Русский крест
Русский крест 9 комментариев
Зоськина заправка
Зоськина заправка 1 комментарий
Холоп 2
Холоп 2 1 комментарий
Вызов
Вызов 13 комментариев
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 2 комментария
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 8 комментариев
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 38 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 23 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App