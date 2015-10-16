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Батальонъ
Отзывы о фильме «Батальонъ»
Батальонъ
2014 / Россия
Трейлер
6.8
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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SKY
16 октября 2015, 22:12
Наверняка же "вата"?! )
16 октября 2015, 22:12
0
0
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av52629
18 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение _ami_ от 24/02/2015 - 00:28:01
в реале никто к ним не прибежал. накрыло их артобстрелом. из 170 30 убито 70 раненых
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Bbbugl
18 октября 2015, 00:48
Неплохой кин
Минут через двадцать после начала вспомнилось выражение:"У войны неженское лицо"....
Мария Аронова замечательно сыграла
Слава Богу,что "гениальная" Кожевникова лишь в первой половине фильма✊
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Наталья_К
18 октября 2015, 00:48
Понравился очень, очень. Такое сильное впечатление я не получала очень давно. Весь фильм- комок в горле и потом долго не могла успокоиться. Спасибо огромное, что у нас создают такое КИНО.
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Lil
18 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение souvlaki от 25/02/2015 - 13:14:24
разве патриотическое кино в целях пропагандона может быть для царя плохим?
он любое одобрит (с подачи Пескова)
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Ingvars
18 октября 2015, 00:52
А ещё вилы дать вместо винтовок для экономии! Позор, просто позор! Надеюсь, это никогда не повториться! P.s. Фильм ужасен по своей пропаганде идеи.✊
18 октября 2015, 00:52
0
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Ingvars
18 октября 2015, 00:52
Народ! Завязываем женщин к войне готовить. Некоторые уже на дроидов переходят!✊
18 октября 2015, 00:52
0
0
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3lik
19 октября 2015, 00:55
ух ты - я тут первый ))))✊ ✊ ✊ щас сходим узнаем, что нам преготовили - кино-повара! но судя - по тизеру- должно получится эмоционально и сочно!- надеюсь за рекламой осталось на, что еще глянуть - что бы не как обычно самое лучшее в терллере! остальное добор ненужной информации))) ну то ж - приятного мне просмотра )✊ ✊ ✊
19 октября 2015, 00:55
0
0
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3lik
19 октября 2015, 00:55
Спасибо Угольникову! Фильм достойный и эмоциональный ! Впечатлительным сидеть дома! Как и ожидалось есть на что посмотреть! И в очередной раз, напомнить себе про к уважение к Женщинам ! После просмотра - зал выходил молча в тишине! 8/10 но смотреть стоит!
19 октября 2015, 00:55
0
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Олег
27 августа 2016, 21:29
Огромная благодарность создателям фильма. Реалистичный, корректный, аутентичный, эстетический, нравственный фильм. Потомки помнят Марию Бочкарёву, а работа Марии Ароновой стала ещё одним ценным вкладом. И вообще, все актёрские работы на высоте. Сходил с семьёй, все под большим впечатлением. Сильное кино.
27 августа 2016, 21:29
0
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Андрей
12 сентября 2017, 17:55
Оценка
8 баллов из 10ти!
мне понравился фильм!
снимайте, пожалуйста, такие фильмы, а не тупые комедии или про бандитов - великие комедии за вас сняли в СССР!
12 сентября 2017, 17:55
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Минут через двадцать после начала вспомнилось выражение:"У войны неженское лицо"....
Мария Аронова замечательно сыграла
Слава Богу,что "гениальная" Кожевникова лишь в первой половине фильма✊
разве патриотическое кино в целях пропагандона может быть для царя плохим?
он любое одобрит (с подачи Пескова)
мне понравился фильм!
снимайте, пожалуйста, такие фильмы, а не тупые комедии или про бандитов - великие комедии за вас сняли в СССР!
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