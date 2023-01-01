Александра Орехова родилась

14 января, 1989 года в городе Ташкенте.

С детства Александра проявляла интерес к искусству и мечтала стать актрисой. Ее талант был замечен еще в школе, где она участвовала в литературно-драматическом кружке и получала первые актерские навыки.

В 2014 году Орехова снялась в своем первом фильме "Батальонъ", который получил очень высокие оценки критиков и зрителей.

Орехова быстро завоевала популярность своим выразительным актерским стилем и способностью глубоко погружаться в роль. Она снималась в различных жанрах, включая драму, комедию и мелодраму, привлекая внимание зрителей своей уникальной игрой.

Одной из самых известных работ Александры Ореховой является роль в сериале "В одну реку дважды", вышедшем в 2019 году.

На данный момент Александра Орехова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, и ее талант и актерская харизма продолжают привлекать внимание к ее работе.