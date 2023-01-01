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Александра Орехова
Александра Орехова
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Александра Орехова

Дата рождения
14 января 1989
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ташкент, СССР

Биография Александра Орехова

Александра Орехова родилась 

14 января, 1989 года в городе Ташкенте. 

С детства Александра проявляла интерес к искусству и мечтала стать актрисой. Ее талант был замечен еще в школе, где она участвовала в литературно-драматическом кружке и получала первые актерские навыки.

В 2014 году Орехова снялась в своем первом фильме "Батальонъ", который получил очень высокие оценки критиков и зрителей.

Орехова быстро завоевала популярность своим выразительным актерским стилем и способностью глубоко погружаться в роль. Она снималась в различных жанрах, включая драму, комедию и мелодраму, привлекая внимание зрителей своей уникальной игрой.

Одной из самых известных работ Александры Ореховой является роль в сериале "В одну реку дважды", вышедшем в 2019 году. 

На данный момент Александра Орехова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, и ее талант и актерская харизма продолжают привлекать внимание к ее работе. 

Популярные фильмы

Батальонъ
Батальонъ (2014)
6.7954545
Крепкие орешки
Крепкие орешки (2019)
0
Лицемеры
Лицемеры (2023)
0

Фильмография Александра Орехова

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актриса 3
Лицемеры
Лицемеры
криминал, детектив 2023, Россия
Крепкие орешки
Крепкие орешки
детектив 2019, Россия
Батальонъ 6.8
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
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