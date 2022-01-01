Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Батальонъ Батальонъ
Киноафиша Фильмы Батальонъ Батальонъ, 2014: актеры и роли
Батальонъ 2014 / Россия
6.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Батальонъ, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Месхиев Дмитрий Месхиев
В ролях
Мария Аронова Мария Аронова Mariya Aronova Мария Кожевникова Мария Кожевникова Ирина Рахманова Ирина Рахманова Марат Башаров Марат Башаров Marat Basharov Янина Малинчик Евгений Дятлов Евгений Дятлов Валерия Шкирандо Валерия Шкирандо Николай Аузин Nikolay Auzin Андрей Левин Андрей Левин
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Приложение киноафиши