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Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
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Валерия Шкирандо
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Дата рождения
21 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Пушкин, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Валерии Шкирандо
Родилась 21 ноября 1988 года. Пушкин, СССР (Россия).
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Фильмография Валерии Шкирандо
Неведомое
триллер, мистика
2022, Россия
0.0
Обмен
комедия, драма, короткометражный
2017, Россия
4.0
Защитники
боевик, фантастика
2017, Россия
7.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
Диггеры
ужасы
2016, Россия
4.0
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
6.0
Красавец и чудовище
мелодрама
2014, Россия
5.0
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