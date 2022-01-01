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Валерия Шкирандо

Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
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Дата рождения
21 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Пушкин, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Валерии Шкирандо

Родилась 21 ноября 1988 года. Пушкин, СССР (Россия).

Фильмография Валерии Шкирандо
Неведомое
триллер, мистика 2022, Россия
0.0
Обмен
Обмен
комедия, драма, короткометражный 2017, Россия
4.0
Защитники
Защитники
боевик, фантастика 2017, Россия
7.0
Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.0
Диггеры
Диггеры
ужасы 2016, Россия
4.0
Батальонъ
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.0
Красавец и чудовище
Красавец и чудовище
мелодрама 2014, Россия
5.0
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