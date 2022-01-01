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Дмитрий Месхиев

Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
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Дата рождения
31 октября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Дмитрия Месхиева

Родился 31 октября 1963 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Дмитрия Месхиева
Два билета домой
Два билета домой
драма 2018, Россия
6.0
Батальонъ
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.0
Человек у окна
Человек у окна
мелодрама 2010, Россия
7.0
Семь кабинок
Семь кабинок
комедия 2007, Россия
6.0
Мне не больно
Мне не больно
драма, мелодрама 2006, Россия
5.0
Свои
Свои
боевик 2004, Россия
7.0
Дневник камикадзе
Дневник камикадзе
криминал, драма 2002, Россия
5.0
Механическая сюита
Механическая сюита
драма, комедия, криминал 2001, Россия
6.0
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