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Киноафиша Дистрибьютеры All Media

Прокатчик All Media

О прокатчике

Компания All Media занимается дистрибуцией фильмов в России и странах СНГ с 2012 года. Свой контент поставляет на все известные платформы: кинотеатры, ТВ, Интернет, BluRay и DVD диски, а также мобильные устройства.

Благодаря компании, в прокат вышли такие фильмы, как «Железное небо», «Ветер крепчает», «Superнянь», «Большие глаза» и другие. Некоторые из картин были выпущены в сотрудничестве с компанией «25 этаж».

А с 2014 года All Media занимается кинопроизводством. Первыми фильмами, попавшими на в 2016 году, стали комедии «Страна чудес» и «Завтрак у папы». Также All Media – это официальный дистрибутор компании  Yellow Black & White, подарившей зрителям сериалы «Папины дочки», «Кухня», «Как я стал русским», «Даёшь молодёжь» и многие другие.

Фильмы
14+: Продолжение
мелодрама 2023, Россия
0.0
Многоэтажка
Многоэтажка
триллер, драма 2022, Россия
0.0
Поехавшая
комедия 2022, Россия
0.0
Замуж назло бывшему
2022, Россия
0.0
Дело
Дело
драма 2021, Россия
0.0
Наш двор. 25 лет спустя
Наш двор. 25 лет спустя
комедия 2021, Армения
0.0
Смотреть за 1 рубль
Нос, или Заговор «не таких»
Нос, или Заговор «не таких»
анимация 2020, Россия
0.0
Двое
Двое
драма, приключения 2018, Россия
0.0
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