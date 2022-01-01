Прокатчик All Media

Компания All Media занимается дистрибуцией фильмов в России и странах СНГ с 2012 года. Свой контент поставляет на все известные платформы: кинотеатры, ТВ, Интернет, BluRay и DVD диски, а также мобильные устройства.

Благодаря компании, в прокат вышли такие фильмы, как «Железное небо», «Ветер крепчает», «Superнянь», «Большие глаза» и другие. Некоторые из картин были выпущены в сотрудничестве с компанией «25 этаж».

А с 2014 года All Media занимается кинопроизводством. Первыми фильмами, попавшими на в 2016 году, стали комедии «Страна чудес» и «Завтрак у папы». Также All Media – это официальный дистрибутор компании Yellow Black & White, подарившей зрителям сериалы «Папины дочки», «Кухня», «Как я стал русским», «Даёшь молодёжь» и многие другие.