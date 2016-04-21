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Огонь, риск и благородство На экраны выходит "Экипаж" — фильм-катастрофа Николая Лебедева. Однако авторы сразу оговариваются, что картина ни в коем случае не ремейк своей знаменитой "тезки", которую Александр Митта снял еще в 1979. Кадр из фильма "Экипаж" Сюжет вполне самостоятелен. Молодой летчик Алексей Гущин (Данила Козловский)сочетает в себе талант и неудобную для начальства принципиальность, из-за чего ему приходится несколько раз терять…