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Экипаж Экипаж
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Экипаж 2016 / Россия
7.9 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Экипаж»

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 Огонь, риск и благородство На экраны выходит "Экипаж" — фильм-катастрофа Николая Лебедева. Однако авторы сразу оговариваются, что картина ни в коем случае не ремейк своей знаменитой "тезки", которую Александр Митта снял еще в 1979. Кадр из фильма "Экипаж" Сюжет вполне самостоятелен. Молодой летчик Алексей Гущин (Данила Козловский)сочетает в себе талант и неудобную для начальства принципиальность, из-за чего ему приходится несколько раз терять…

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SKY 21 апреля 2016, 19:36
Оценка
Рекламы много, конечно
21 апреля 2016, 19:36 Ответить
Елизавета Кайгородова 22 апреля 2016, 14:59
Фильм просто отличный!Советую всем посмотреть!И главный герой очень привлекателен.Очень приятно провела время.
22 апреля 2016, 14:59 Ответить
Алена Бычковская 23 апреля 2016, 00:15
Оценка
Это просто непередаваемо словами! Фильм захватывающий, эмоциональный. Не пожалела ни на минуту, что посмотрела.
23 апреля 2016, 00:15 Ответить
Evgeniy Karagodin 23 апреля 2016, 15:06
Оценка
Спасибо огромное за такое потрясающий фильм!
До просмотра прочитал отзыв на Ленте.ру. Отзыв был отрицательный. НО, фильм оказался отличный, даже понять не могу как у кого-то рука поднялась писать плохо про него. В топку таких критиков! всем на фильм! Очень, очень эмоциональное, зрелищное кино! отдельное спасибо за юмор!
23 апреля 2016, 15:06 Ответить
SKonX 23 апреля 2016, 22:37
Оценка
Однозначно смотреть, приятно удивлен. 9-10 из 10.
23 апреля 2016, 22:37 Ответить
Toporock 24 апреля 2016, 05:43
Как правило, русские фильмы активно рекламируют псевдопосетители. А что по факту то скажете ребята?)) фильм гавно?))
24 апреля 2016, 05:43 Ответить
Марианна Михеева 24 апреля 2016, 07:24
Фильм достойный и качественный. Отличный подбор актеров. Несмотря на то, что его длительность более 2 часов (2 ч.17мин) смотрится на одном дыхании, так как сюжет динамичный и не затянутый. В нем нет ни капли пошлости , что не может не радовать.Фильм выполнен на высоко-профессиональном уровне. Рекомендую сходить.Оценка 5+ 🎥👍👏
24 апреля 2016, 07:24 Ответить
ЛиЛико 24 апреля 2016, 11:52
Оценка
Фильм действительно очень качественный и хорошо продуманный от спецэффектов до диалогов, нет ничего лишнего, хоть и идет он более 2 часов, все довольно лаконично и последовательно, сопровождаемый нашим любимым и понятным юмором. Актеры сыграли просто великолепно от второстепенных до главных героев. Особенно была довольна от игры главного героя, именно его я вижу в этой роли и никого больше, уж очень он меня порадовал) А концовка очень четкая без пафоса и главное абсолютно реальная. Поэтому на этот фильм стоит пойти однозначно!
24 апреля 2016, 11:52 Ответить
vip007 24 апреля 2016, 22:11
Очередной Сталинград, Легенда и Спасибо что живой....!!! Основной сюжет фантастический бред. Кто к авиации имеет отношение лучше не смотрите. Будет даже не смешно...!!! Машков как актер нравится, но то что его герой вытворяет в этом фильме на тросике реально смешно. Цирк дю солей и Гравитация отдыхает....!!! Убивает что у нас уже более менее реалистичный сценарий не написать. Старый Экипаж в этом плане просто жизненный шедевр. Лучше бы высунули садовый шланг и заправили второй самолет, как то реальней выглядело бы. Куча киноляпов. Стюардесс во втором самолете изначально не было ! Только их депортировали в "сеточке" , где по сюжету они чутка подморозились на 4 то тысячах, тут же они рассекают по самолету в красивой форме причесанные и успокаивают пассажиров. Осталось только кофе разнести. Шпица "эротически" растрепанная с мокрыми волосами, обрабатывает раны своему коллеге, через несколько минут с уложенной прической, и на макияже ходит по салону...!!! Актеры играют не плохо несмотря на сюжетный бред...!!! Актерам 5, Сценаристам 2, Фильму 3. Одноразовый фильмец.
24 апреля 2016, 22:11 Ответить
Татьяна 25 апреля 2016, 22:31
Оценка
Киноляпы можно найти везде - в любом фильме. Нереалистичность многих ситуаций - и фиг с ними. Экипаж - это ФИЛЬМИЩЕ, заставляющее сопереживать, напрягаться, чувствовать вместе с героями. Машков, Козловский - звёздный дуэт, всё что они делают - ШЕДЕВРАЛЬНО. Всем рекомендую посмотреть и насладиться!!!
25 апреля 2016, 22:31 Ответить
Танюшка Мигалина 26 апреля 2016, 04:28
Обычно я не люблю смотреть российский кинематограф и тем более в кино на него ходить! На этот фильм пошла, т.к. пошли друзья, за компанию, так сказать. И я смотрела не отрываясь. Я даже не ожидала от Российского кинематографа.... Давно я так не переживала за главных героев... Фильм супер! Вот прям вообще!)) Всем советую, не пожалеете. Высокий рейтинг оправдан! 10 из 10. 😍
26 апреля 2016, 04:28 Ответить
Яна Альшевская 26 апреля 2016, 23:40
Оценка
Я полностью согласна с мнением vip007. Фильм получился поверхностный, истории героев особо не раскрыты. Про киноляпы, тут даже смешно говорить,ну как человек при -20 и более плюс ветре не получает ожогов!! Это прям чудо!!!! Как обычно сделали фильм экшн для одноразового просмотра.
Очередной раз утверждаюсь, что не стоит переснимать старые фильмы, режиссёры не дотягивают. А вот актерам спасибо за их игру,особенно Машкову.
26 апреля 2016, 23:40 Ответить
SKY 27 апреля 2016, 23:09
Оценка
Слушайте, но реально для НАШЕГО кино - очень круто)))
27 апреля 2016, 23:09 Ответить
serjig78 29 апреля 2016, 19:01
По поводу киноляпов-а что,в фильме Митты реальная история рассказана??Заделывание дыры в корпусе на высоте 3000м-это реально??Или ремонт руля высоты в воздухе,вылезая из воздухазаборника в комбиенизоне и платке??Ребят,судите объективно..
29 апреля 2016, 19:01 Ответить
Сазон Прохоров 3 мая 2016, 19:26
Шикарный фильм!!!По всем параметрам!!!Всем смотреть!!!
3 мая 2016, 19:26 Ответить
kisylya 4 мая 2016, 16:43
Оценка
Фильм понравился. Непонятно только, что людей выпавших из корзины никто не спасал и Гущин не сообщил координаты для кораблей плывущих рядом. Спасибо Машкову, Яковлевой и немножко Козловскому.
4 мая 2016, 16:43 Ответить
alex 5 мая 2016, 21:31
Оценка
Re: Экипаж (2016) (25 апреля 2016 10:07:48)

жизнь, как катастрофа. и все мы в одном экипаже?
впервые с "экипажем" ознакомиться заставили родители, больше одного раза водили, впечатление осталось, типа :"тягомотина", Жжёнов запомнился.

свежий "Экипаж" - спокойное изложение будней пилота Гущина (Козловский). К концу фильма вдруг что-то произошло, как бы сама катастрофа, как бы заливное из лавы. Логичным было бы появление черепашек-нинзя помочь перенести людей из салона грузового борта в салон пассажирского. И вроде все спасены на потребу доброму зрителю. самолёт "завирально" посадили, люди спасены, пилоты уволены, любовь и весна. итог - посмотреть один раз могём. фильм-катастрофа Шакуров запомнился.

Кинозал "Соловья" был просто забит до отказа (билеты брали он-лайн вечером на следующий день, только крайние места достались вразнобой2+2, вместе сесть не удалось кампании из 4 чел.),-круто!
Не понравилось:зрители стали хлопать в ладоши, когда пилот Гущин посадил-таки самолёт. Истерика со всеми массовая случилась?! Не безопасно оказывается не только в самолёте летать с такими, но и кино смотреть в кинотеатре!

Да! жертвы-таки были, кто-то из "сетки" выпал, но без конкретики
5 мая 2016, 21:31 Ответить
Твоя Любимка 13 мая 2016, 15:53
Оценка
клёвый фильм!!!!
13 мая 2016, 15:53 Ответить
niv123 19 мая 2016, 16:18
Отличный фильм. Показывает патриотизм наших людей. Отличается от старого фильма, хотя чем-то его напоминает.
Это один из немногих фильмов, которые я мог посоветовать посмотреть!!!!
19 мая 2016, 16:18 Ответить
Никита Косогорский 7 июня 2016, 13:19
Оценка
Бросается в глаза ужасная игра актеров (особенно массовки), а также НЕреалистичность сцен.
7 июня 2016, 13:19 Ответить
Олег 8 июня 2016, 03:00
Смотрится на одном дыхании, хотя и устаёшь от переживания и напряжения. Фильм качественный, удался на славу. Великолепная игра Шакурова и некоторых других.
8 июня 2016, 03:00 Ответить
Оксана-И-Руслан Мифтахов 12 июня 2016, 19:58
Эмоциональный , спецэффекты ужасные, а так норм фильм на один раз.
12 июня 2016, 19:58 Ответить
Екатерина Хлопкова 15 июня 2016, 09:32
Ну так себе фильмец))) Мы ходили в Фильмофонд за 100 руб., это нормальная стоимость за его просмотр. Всё, что касается авиации и трюков в воздухе, конечно, фэнтези чистой воды)) Смотрела реальные видео из Института гражданской авиации, как самолет разваливается и взрывается просто потому, что выехал на поле за глиссаду, не успев пойти на взлет. А тут прям без моторов, без крыльев, без шасси садится после таких передряг на брюхо - и всё норм))) Актеры приятные. Образ мужика-чиновника, который курил на борту самолета, - по-моему, перебор.
15 июня 2016, 09:32 Ответить
Julie Wonders 28 июня 2016, 18:12
Оценка
Не шедевр, конечно, но посмотреть можно. Не люблю я Козловского как актера, а вот Машкова уважаю.

Смутила не столько нереальность сцен, сколько стремление режиссера запихнуть чуть ли не все катастрофы мира в один фильм. Тут тебе и землетрясение, и извержение вулкана, и пробитый бак самолета, а под конец еще и шторм - куда ж без него. И всё это происходит за 2 часа просмотра фильма. Не хватает еще падения метеорита и террористов-смертников на борту.

Тем не менее, для российского кинематографа неплохо, если абстрагироваться от нереальности происходящего. Ждала повторения шедевральной сцены из советского "Экипажа", когда люди после приземления, стоя на коленях, целовали землю - не дождалась. Жаль. Нельзя было исключать. Вместе с тем, посмотреть стоит, хотя бы для оценки усилий российской киноиндустрии в создании спецэффектов. 6/10.
28 июня 2016, 18:12 Ответить
Валерий Дьяченко 23 июля 2016, 12:41
Оценка
Фильм полный отстой. Неуважение к зрителю и к кинематографу.
Научились снимать бредятину за баснословные деньги.
23 июля 2016, 12:41 Ответить
fortuna57 3 ноября 2019, 21:53
Оценка
Фильм "Экипаж" Николая Лебедева снят таким образом, что кажется, что действие фильма происходит прямо здесь и сейчас. Захватывающий, реальный, экстремальный, заставляющий переживать всем персонажам. Отлично сыграли свои роли Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите и другие актеры. Совершенно очевидно, насколько технически сложно было снимать фильм. Для меня, как для зрителя и по иронии судьбы дочери летчика штурмана гражданской авиации, съемки того стоили. Все и всегда надеются на удачные полеты и отсутствие любых технических поломок во время рейсов. Умение действовать решительно, смело и правильно в чрезвычайной ситуации оказывается решающим. Фильм получился очень удачным, запомнился сочетанием "романтических" и "экстремальных" эпизодов. Обаятельный Данила Козловский по высшему пилотажу сыграл роль летчика Алексея Гущина, взявшего на себя ответственность и спасшего человеческие жизни людей, находившихся на борту авиалайнера.
3 ноября 2019, 21:53 Ответить
Юлия Сеник 21 июня 2022, 17:31
Оценка
Смотрела в кинотеатре и дома уже несколько раз и каждый раз на одном дыхании. Прекрасное кино!
21 июня 2022, 17:31 Ответить
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