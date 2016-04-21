Огонь, риск и благородство На экраны выходит "Экипаж" — фильм-катастрофа Николая Лебедева. Однако авторы сразу оговариваются, что картина ни в коем случае не ремейк своей знаменитой "тезки", которую Александр Митта снял еще в 1979. Кадр из фильма "Экипаж" Сюжет вполне самостоятелен. Молодой летчик Алексей Гущин (Данила Козловский)сочетает в себе талант и неудобную для начальства принципиальность, из-за чего ему приходится несколько раз терять…
До просмотра прочитал отзыв на Ленте.ру. Отзыв был отрицательный. НО, фильм оказался отличный, даже понять не могу как у кого-то рука поднялась писать плохо про него. В топку таких критиков! всем на фильм! Очень, очень эмоциональное, зрелищное кино! отдельное спасибо за юмор!
Очередной раз утверждаюсь, что не стоит переснимать старые фильмы, режиссёры не дотягивают. А вот актерам спасибо за их игру,особенно Машкову.
жизнь, как катастрофа. и все мы в одном экипаже?
впервые с "экипажем" ознакомиться заставили родители, больше одного раза водили, впечатление осталось, типа :"тягомотина", Жжёнов запомнился.
свежий "Экипаж" - спокойное изложение будней пилота Гущина (Козловский). К концу фильма вдруг что-то произошло, как бы сама катастрофа, как бы заливное из лавы. Логичным было бы появление черепашек-нинзя помочь перенести людей из салона грузового борта в салон пассажирского. И вроде все спасены на потребу доброму зрителю. самолёт "завирально" посадили, люди спасены, пилоты уволены, любовь и весна. итог - посмотреть один раз могём. фильм-катастрофа Шакуров запомнился.
Кинозал "Соловья" был просто забит до отказа (билеты брали он-лайн вечером на следующий день, только крайние места достались вразнобой2+2, вместе сесть не удалось кампании из 4 чел.),-круто!
Не понравилось:зрители стали хлопать в ладоши, когда пилот Гущин посадил-таки самолёт. Истерика со всеми массовая случилась?! Не безопасно оказывается не только в самолёте летать с такими, но и кино смотреть в кинотеатре!
Да! жертвы-таки были, кто-то из "сетки" выпал, но без конкретики
Это один из немногих фильмов, которые я мог посоветовать посмотреть!!!!
Смутила не столько нереальность сцен, сколько стремление режиссера запихнуть чуть ли не все катастрофы мира в один фильм. Тут тебе и землетрясение, и извержение вулкана, и пробитый бак самолета, а под конец еще и шторм - куда ж без него. И всё это происходит за 2 часа просмотра фильма. Не хватает еще падения метеорита и террористов-смертников на борту.
Тем не менее, для российского кинематографа неплохо, если абстрагироваться от нереальности происходящего. Ждала повторения шедевральной сцены из советского "Экипажа", когда люди после приземления, стоя на коленях, целовали землю - не дождалась. Жаль. Нельзя было исключать. Вместе с тем, посмотреть стоит, хотя бы для оценки усилий российской киноиндустрии в создании спецэффектов. 6/10.
Научились снимать бредятину за баснословные деньги.
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