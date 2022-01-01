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Агне Грудите
Агне Грудите Agne Grudyte
Киноафиша Персоны Агне Грудите

Агне Грудите

Agne Grudyte

Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Нюхач
Нюхач (2013)
8.181818
Экипаж
Экипаж (2016)
7.910891

Фильмография Агне Грудите

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Экипаж 7.9
Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
Нюхач 8.2
Нюхач
драма, боевик, криминал 2013, Украина
Новости о Агне Грудите
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«Экипаж» победил в пяти номинациях премии «Золотой орел»
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