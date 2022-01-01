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Агне Грудите
Agne Grudyte
Киноафиша
Персоны
Агне Грудите
Агне Грудите
Agne Grudyte
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
Нюхач
(2013)
8.181818
Экипаж
(2016)
7.910891
Фильмография Агне Грудите
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2016
2013
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
7.9
Экипаж
драма, приключения, триллер
2016, Россия
8.2
Нюхач
драма, боевик, криминал
2013, Украина
Новости о Агне Грудите
«Экипаж» победил в пяти номинациях премии «Золотой орел»
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