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Альберт Филозов
Альберт Филозов
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Альберт Филозов
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Дата рождения
25 июня 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Альберт Филозов
Родился 25 июня 1937 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Альберт Филозов
Варавва
драма, криминал, исторический
2019, Россия
6.0
Тетушки
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
4.0
Воин.com
комедия
2012, Россия
3.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Легенда острова Двид
приключения, семейный
2010, Россия
7.0
Кромовъ
исторический, драма
2009, Россия
5.0
Русичи
фэнтези, детский
2008, Россия
5.0
Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик
2007, Россия / США
1.0
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