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Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Valentina Telichkina
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Валентина Теличкина
Valentina Telichkina
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Дата рождения
10 января 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Валентина Теличкина
Родилась 10 января 1945 года. Арзамас, СССР (Россия).
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Фильмография Валентина Теличкина
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.0
Тетушки
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
4.0
Гоголь. Ближайший
биография, драма, исторический
2009, Россия
7.0
Кто приходит в зимний вечер...
комедия
2007, Россия
5.0
Классик
боевик, криминал
1998, Россия
6.0
Волшебный портрет
фэнтези, семейный
1997, Россия / Китай
6.0
Менялы
комедия
1992, Россия
7.0
Забавы молодых
драма
1987, СССР
6.0
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13 мая 2017 00:24
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