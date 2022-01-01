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Мирдза Мартинсоне

Мирдза Мартинсоне
Мирдза Мартинсоне
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Дата рождения
16 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Мирдза Мартинсоне

Родилась 16 августа 1951 года. Рига, Латвия. 

Фильмография Мирдза Мартинсоне
Тайная прогулка
Тайная прогулка
военный 1985, СССР
6.0
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