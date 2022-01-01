Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мирдза Мартинсоне
Мирдза Мартинсоне
О персоне
Фильмография
Мирдза Мартинсоне
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Мирдза Мартинсоне
Родилась 16 августа 1951 года. Рига, Латвия.
Развернуть
Фильмография Мирдза Мартинсоне
Тайная прогулка
военный
1985, СССР
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России