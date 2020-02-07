Кире, 2019

Фильм о единстве и борьбе нового и старого, женского и мужского, своего и чужого. Три романтические истории и языковое противостояние в ироничной мелодраме переплетаются в тот момент, когда московский татарин (Камиль Ларин) приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца (Фанис Зиганшин) продать дом в центре. У него есть все для счастья: жена-чудо, строптивая дочь, сестра-актриса, розовая коза и много проблем. По версии столичного девелопмента, именно на месте дома главного героя должна быть построена станция метрополитена. Но не тут-то было. Трудно договориться, если вы общаетесь на разных языках. В прямом и переносном смысле.