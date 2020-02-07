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Кире, 2019

2019 / Россия
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Мансур – принципиальный и честный татарин, заядлый консерватор, не желающий принимать ничего нового в свою жизнь. Его раздражает множество вещей – от современной музыки до несоблюдения правил орфографии. Очередной повод его беспокойства – его улица до сих пор не асфальтирована, а дом, в котором живет главный герой, планируют сносить для постройки торгового центра. Но Мансур ни за что не собирается покидать жилье, напоминающее ему о родителях.

  • Для татарского режиссера Ильесар Дамаскин фильм стал первым полнометражным проектом в карьере.
  • Название фильма в переводе с татарского означает «предельно упрямый».
  • Дамаскин в своей работе хотела донести до зрителей важную проблему ассимиляции культуры и языка ее народа, который постепенно перестает использоваться. Именно этот вопрос – главное, что тревожит ключевого персонажа.
  • До постановки комедии с глубоким смыслом Дамаскин работала в кинематографе как актриса, приняла участие в съемках двух фильмов.
  • Главную роль исполнил Камиль Ларин, знаменитый участник «Квартета И». Он является одним из ключевых персонажей трилогии «О чем говорят мужчины» и других фильмов этого коллектива.
     

Фильм о единстве и борьбе нового и старого, женского и мужского, своего и чужого. Три романтические истории и языковое противостояние в ироничной мелодраме переплетаются в тот момент, когда московский татарин (Камиль Ларин) приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца (Фанис Зиганшин) продать дом в центре. У него есть все для счастья: жена-чудо, строптивая дочь, сестра-актриса, розовая коза и много проблем. По версии столичного девелопмента, именно на месте дома главного героя должна быть построена станция метрополитена. Но не тут-то было. Трудно договориться, если вы общаетесь на разных языках. В прямом и переносном смысле.

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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Ильсеяр Дамаскин
В ролях
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Фирая Акберова
Фанис Зиганшин
Фанис Зиганшин
Зульфия Валеева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кире 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
glf22 7 февраля 2020, 11:42
Очень ждем выхода на прокат данного фильма. Хотим сходить посмотреть с друзьями. Знакомые, коллеги такого же мнения. Замечательно было бы иметь… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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