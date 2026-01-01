Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Кананович
Aleksandr Kananovich
Киноафиша
Персоны
Александр Кананович
Александр Кананович
Aleksandr Kananovich
Дата рождения
7 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Про людей и про войну
(2025)
Билеты
6.0
Еще о войне
(2004)
5.8
Я счастливая
(2010)
Фильмография Александр Кананович
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Музыка
Семейный
Год
Все
2025
2023
2022
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2010
2008
2004
Все
21
Фильмы
11
Сериалы
10
Режиссер
20
Актер
1
Мои звери
драма, мелодрама
2025, Россия
8
Про людей и про войну
Pro lyudey i pro voynu
драма, исторический, военный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
23 августа
мелодрама
2023, Россия
Забытый ангел
драма, детектив
2022, Россия
Никогда не говори "никогда"
мелодрама, музыка
2019, Россия
Плохая дочь
драма, мелодрама
2017, Россия
Провинциалка
драма, мелодрама
2015, Россия
5.4
В тесноте, да не в обиде
V tesnote, da ne v obide
мелодрама
2015, Россия
5.2
Звезды светят всем
Zvyozdy svetyat vsem
мелодрама
2014, Россия
Берег Надежды
мелодрама
2013, Россия
4.6
Тетушки
Tyotushki
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
Смотреть трейлер
Любовь как несчастный случай
драма, мелодрама
2012, Россия
4.6
Полосатое счастье
комедия, семейный
2012, Россия
5.7
Обратный билет
Return Ticket
мелодрама
2012, Россия
3.6
Дела семейные
Dela semeynye
мелодрама
2012, Россия
Школа проживания
драма, мелодрама
2010, Россия
4.3
Монро
Monro
мелодрама
2010, Россия
5.8
Я счастливая
I am Happy
мелодрама
2010, Россия
Моя любовь
Моя любовь
мелодрама
2010, Россия
Смокинг по-рязански
мелодрама, комедия
2008, Россия
6
Еще о войне
Eshchyo o voyne
мелодрама, военный
2004, Беларусь
