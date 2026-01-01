Оповещения от Киноафиши
Александр Кананович Aleksandr Kananovich
Киноафиша Персоны Александр Кананович

Александр Кананович

Aleksandr Kananovich

Дата рождения
7 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Актер
Актерское амплуа
Романтический герой

Популярные фильмы

Про людей и про войну 8.0
Про людей и про войну (2025)
6.0
Еще о войне (2004)
Я счастливая 5.8
Я счастливая (2010)

Фильмография Александр Кананович

Жанр
Год
Мои звери
Мои звери
драма, мелодрама 2025, Россия
Про людей и про войну 8
Про людей и про войну Pro lyudey i pro voynu
драма, исторический, военный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
23 августа
23 августа
мелодрама 2023, Россия
Забытый ангел
Забытый ангел
драма, детектив 2022, Россия
Никогда не говори "никогда"
Никогда не говори "никогда"
мелодрама, музыка 2019, Россия
Плохая дочь
Плохая дочь
драма, мелодрама 2017, Россия
Провинциалка
Провинциалка
драма, мелодрама 2015, Россия
В тесноте, да не в обиде 5.4
В тесноте, да не в обиде V tesnote, da ne v obide
мелодрама 2015, Россия
Звезды светят всем 5.2
Звезды светят всем Zvyozdy svetyat vsem
мелодрама 2014, Россия
Берег Надежды
Берег Надежды
мелодрама 2013, Россия
Тетушки 4.6
Тетушки Tyotushki
семейный, комедия 2013, Россия / Латвия
Смотреть трейлер
Любовь как несчастный случай
Любовь как несчастный случай
драма, мелодрама 2012, Россия
Полосатое счастье 4.6
Полосатое счастье
комедия, семейный 2012, Россия
Обратный билет 5.7
Обратный билет Return Ticket
мелодрама 2012, Россия
Дела семейные 3.6
Дела семейные Dela semeynye
мелодрама 2012, Россия
Школа проживания
Школа проживания
драма, мелодрама 2010, Россия
Монро 4.3
Монро Monro
мелодрама 2010, Россия
Я счастливая 5.8
Я счастливая I am Happy
мелодрама 2010, Россия
Моя любовь
Моя любовь Моя любовь
мелодрама 2010, Россия
Смокинг по-рязански
Смокинг по-рязански
мелодрама, комедия 2008, Россия
6
Еще о войне Eshchyo o voyne
мелодрама, военный 2004, Беларусь
