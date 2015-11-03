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Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
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Екатерина Васильева
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Дата рождения
15 августа 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Екатерина Васильева
Родилась 15 августа 1945 года. Москва, СССР.
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Фильмография Екатерина Васильева
Сердце мира
мелодрама
2018, Россия / Литва
7.0
Любит не любит
комедия
2014, Россия
5.0
Легок на помине
фантастика, комедия
2014, Россия
5.0
Тетушки
семейный, комедия
2013, Россия / Латвия
4.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
Марафон
комедия, драма
2012, Россия / США
7.0
Атомный Иван
комедия, мелодрама
2011, Россия
6.0
Достоевский
биография, драма
2011, Россия
8.0
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