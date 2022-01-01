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Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
О персоне
Фильмография
Ивар Калныньш
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Дата рождения
1 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Ивар Калныньш
Родился 1 августа, 1948 года. Рига, ЛССР.
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Фильмография Ивар Калныньш
Золотые небеса
мелодрама
2011, Россия
0.0
Королева льда
мелодрама
2008, Россия
5.0
Ночь вопросов...
мелодрама
1993, Украина
7.0
Взбесившийся автобус
триллер, драма, криминал
1991, СССР
6.0
Седая легенда
приключения, исторический
1991, СССР
5.0
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
криминал, детектив
1989, СССР
7.0
Зимняя вишня
мелодрама, комедия, драма
1985, СССР
8.0
Искушение Дон Жуана
драма
1985, СССР
7.0
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