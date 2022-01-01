В каком порядке смотреть все части мультфильма «Кунг-фу Панда»

«Кунг-фу Панда», 2008

По – пухлый и неуклюжий панда, которому постоянно не везет в жизни. Он помогает своему отцу готовить лапшу, живет в Долине Мира и является фанатом боевого искусства кунг-фу. В долине намечается турнир, на котором будет выбран Воин Дракона. Победитель постигнет истинную мудрость старинного свитка, получит безграничную силу и станет защитником долины от вселенского зла. Все местные жители уверены: почетный титул и ответственный пост достанется одному из команды сильнейших мастеров кунг-фу, Неистовой Пятерки. Но духовный лидер, у которого было видение, внезапно указывает на По, оказавшегося в центре арены по вине нелепой случайности. Учитель Шифу не воспринимает панду и пытается вынудить По уйти. Он заставляет его терпеть боль, выполнять раз за разом сложнейшие приемы и надеется, что избранник опустит лапы и уйдет. Но тот твердо решил стать воином – уверенным, бесстрашным и надежным. Он мужественно переносит все обиды, продолжает старательно учиться и зарабатывает себе хорошую репутацию в Пятерке. Впереди у По – сражение со сбежавшим из тюрьмы снежным леопардом, который жаждет отомстить учителю. Панде нужно оправдать ожидания духовного наставника, защитить долину от злодея и доказать, что он достоин носить почетное звание отважного воина.

«Кунг-фу Панда 2», 2011

По – добрый и веселый бамбуковый медведь. Он счастливо живет в долине, окруженный друзьями, но всегда готов отважно сражаться, чтобы защитить своих близких. Однажды он уже победил свои страхи, став воином Дракона. Теперь его ожидают новые приключения. Долина Мира и жизнь ее обитателей в опасности и зависят от По и его пятерых верных соратников, мастеров кунг-фу. Персонажам нужно спасти мир от жестокого врага – лорда Шэнь. До сих пор он был известен как тот, кого не может победить ни один мастер. Он непревзойденно владеет оружием и боевым искусством. Но По оказывается гораздо сильнее, чем может показаться по первому впечатлению. Чтобы обрести силу, которая поможет ему победить, медведю нужно раскрыть старинную загадку предков. Открыв секреты своего происхождения, По обнаружит в себе совершенно новые таланты.

«Кунг-фу Панда 3», 2016

По продолжает попадать в невероятные приключения. Его мастер уходит на покой, и панде приходится начать преподавательскую деятельность. Это гораздо сложнее, чем казалось со стороны. Заодно По встречает своего родного отца. Пока бамбуковые медведи восстанавливают родственные связи, великого Угвэя атакует Кай. По словам создателей третьей части мультфильма, злодей гораздо сильнее, чем антагонисты в предыдущих сериях. Злодей провел 500 лет в усердных тренировках, чтобы обрести поистине чудовищную силу. Он одерживает победу и превращает учителя в амулет из нефрита. После этого он планирует одолеть всех мастеров и отобрать у них драгоценную энергию Ци. Его одолевает жажда мстить и разрушать. У По есть только один выход: отправиться в горное поселение панд и срочно обучить своих сородичей боевому искусству. Сможет ли он стать настолько хорошим учителем, чтобы новые бойцы кунг-фу смогли противостоять озлобленному Каю в битве, которая произойдет в их деревне? Получится ли у добродушных по своей природе мишек освободить мудрого Угвая от нефритовых оков проклятия?