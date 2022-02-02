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Дэвид Кросс

David Cross
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс David Cross
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Дата рождения
4 апреля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Дэвид Кросс

Родился 4 апреля 1964 года. Атланта, Джорджия, США.

Фильмография Дэвид Кросс
Прости за беспокойство
Прости за беспокойство
фантастика 2018, США
6.0
Следующее поколение
Следующее поколение
боевик, приключения, анимация 2018, Китай / Канада / США
6.0
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный 2015, США
6.0
Убей своих любимых
Убей своих любимых
мелодрама, биография, драма, триллер 2013, США
7.0
Измеряя мир
Измеряя мир
драма 2012, Германия
6.0
Это катастрофа
Это катастрофа
комедия 2012, США
6.0
В белом плену
В белом плену
исторический, драма, военный, боевик 2012, Швеция / Норвегия
5.0
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Боб Оденкерк и Дэвид Кросс сыграют лидеров конкурирующих культов в комедии Guru Nation Фильм выйдет на сервисе Paramount+.
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2 февраля 2022 15:51
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