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Дженнифер Ю
Дженнифер Ю
Jennifer Yuh Nelson
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Дженнифер Ю
Jennifer Yuh Nelson
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Дата рождения
7 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер
Биография Дженнифер Ю
Родилась 7 мая 1972 года. Южная Корея.
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Фильмография Дженнифер Ю
Темные отражения
фантастика, триллер
2018, США
6.0
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
7.0
Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация
2011, США
8.0
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Сколько в нём будет серий, пока неизвестно.
Написать
11 июня 2019 09:55
Режиссер «Кунг-фу Панда 3» экранизирует подростковый роман «Темные умы»
Режиссер Дженнифер Ю, не так давно порадовавшая зрителей мультфильмом «Кунг-фу Панда 3», собирается дебютировать в полнометражном кино. Дженнифер займется съемками «Темных
Написать
15 июля 2016 08:12
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