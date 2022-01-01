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Кунг-фу Панда 3 Кунг-фу Панда 3
Киноафиша Фильмы Кунг-фу Панда 3 Кунг-фу Панда 3, 2016: актеры и роли
Kung Fu Panda 3 Кунг-фу Панда 3 2016 / США / Китай
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Кунг-фу Панда 3, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дженнифер Ю Дженнифер Ю Jennifer Yuh Nelson Алессандро Карлони Alessandro Carloni
В ролях
Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Ребел Уилсон Ребел Уилсон Rebel Wilson Люси Лью Люси Лью Lucy Liu Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Джеймс Хонг Джеймс Хонг James Hong Михаил Галустян Михаил Галустян
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