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Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3, 2016: актеры и роли
Kung Fu Panda 3
Кунг-фу Панда 3
2016 / США / Китай
Трейлер
7.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Кунг-фу Панда 3, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дженнифер Ю
Jennifer Yuh Nelson
Алессандро Карлони
Alessandro Carloni
В ролях
Джек Блэк
Jack Black
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Сет Роген
Seth Rogen
Ребел Уилсон
Rebel Wilson
Люси Лью
Lucy Liu
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Дэвид Кросс
David Cross
Джеймс Хонг
James Hong
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