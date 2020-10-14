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Дэниэл Бернхард
Дэниэл Бернхард
Daniel Bernhardt
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Дэниэл Бернхард
Daniel Bernhardt
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Дата рождения
31 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Иттиген, Швейцария
Рост
189 см
Биография Дэниэл Бернхард
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Фильмография Дэниэл Бернхард
Красное уведомление
боевик, комедия
2021, США
7.0
Скайлайн 3
боевик, приключения, фантастика
2020, Великобритания
4.0
План побега 3
боевик
2019, США
4.0
Ценный груз
боевик
2016, Канада
4.0
Ватиканские записи
триллер, ужасы
2015, США
6.0
Ночь в супермаркете
боевик, комедия, семейный, анимация
2012, США
5.0
Дети из воска
триллер
2005, Болгария
5.0
Матрица: Революция
боевик, фантастика
2003, США
6.0
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Вачовски в очередной раз изобретает кино.
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14 октября 2020 13:36
Агент Джонсон возвращается: в касте «Матрицы 4» произошло пополнение
Актер/каскадер Дэниэл Бернхард вновь поработает под началом Вачовски.
Написать
30 сентября 2020 14:39
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