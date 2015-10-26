Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возрожденные" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джон Уик Джон Уик
Киноафиша Фильмы Джон Уик Отзывы о фильме «Джон Уик»
John Wick Джон Уик 2014 / США
8.0 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джон Уик»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Lil 26 октября 2015, 23:46
Ривз красавец! Дерется круто, смотреть на него приятно, играет убедительно. Но кино - полная х8ня! Баба Яга, которую никто не может положить)) Напомнило компьютерную игру, какую-не скажу. Всё очень предсказуемо и до боли скучно. Сцена с Дефо, который в последний момент перешел на сторону "зла" и прикончил с дальнего прицела убийц бессмертного доставила. В общем, смотреть, когда нечего делать и сильно хочется крови ✊ 6/10 только за актерское мастерство и шикарную фактуру Ривза
26 октября 2015, 23:46 Ответить
Toporock 28 октября 2015, 00:51
Цитата (FOX, 25/01/2015 - 20:57:14):



УГУ✊
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Toporock 28 октября 2015, 00:51
Цитата (Сибирский Шрек, 25/01/2015 - 19:41:53):СЕГОДНЯ НОЧЬЮ БЫЛ УБИТ КОМЕДИАНТ

Слова Роршаха✊
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Toporock 28 октября 2015, 00:51
Цитата (Сибирский Шрек, 27/01/2015 - 04:04:48):



А ты смотрел режиссерскую версию, на 300 минут??
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Цитата (Сибирский Шрек, 24/01/2015 - 15:40:59):

Как то все натянуто, согласись? Виго Тарасов, клюква, не могу всерьез воспринимать это✊
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 31 октября 2015, 09:28
THINK by KALEIDA



Вот только саунд удался у них...✊
31 октября 2015, 09:28 Ответить
Toporock 31 октября 2015, 09:28
Киану Ривз выглядит хорошо, фильм выглядит отвратительно. Фишка с Джиу Джицу, выглядит слишком медленно и натянуто, совсем не реалистично. Сценарий глупый, дешевый. Киану тупо зарабатывает. 2\10
31 октября 2015, 09:28 Ответить
Toporock 31 октября 2015, 09:28
Не могу сравнивать с последними боевиками, ибо не один не смог досмотреть.. Вобщем кризис жанра на лицо, нет ничего нового, и ничего качественного. У Стэтхэма в целом наверное лучшая подборка в этом жанре. А жанр это дешевый, тупой боевик, про отставного ........ - тут можно самим добавить✊ ✊
31 октября 2015, 09:28 Ответить
Swi4e1 3 ноября 2015, 06:51
Отличный фильм.



8\10
3 ноября 2015, 06:51 Ответить
belkadura 4 ноября 2015, 01:29
Крутой фильм! Опять же по сюжету тупой, но сюжет там и не нужен!) Видео ряд, тачки, оружие...

И что вы привязались к баюшки баю))? Это уже проблема наших тупых переводчиков! Не всегда нужно придерживаться оригинала..
4 ноября 2015, 01:29 Ответить
leadraven 28 ноября 2015, 21:47
Ответ на сообщение Swi4e1 от 15/12/2014 - 01:26:13


Мировая премьера была ещё в сентябре. Так что, видимо, люди за бугром смотрели. Поэтому и русскую речь отдельно отмечают.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
GoodFella 28 ноября 2015, 21:47
Я так понимаю у нас в прокате мы его не увидим, переносы с 4 декабря на 18 декабря, а позже с 18 декабря на 1 января на это намекают.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
Swi4e1 30 ноября 2015, 23:53
Как вы его посмотрели ? если премьера только в Январе ? О_о
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
fanbunga 1 февраля 2016, 12:26
Киану лютует.

Пусть сам снимает и снимается тоже. Хочу продолжения.



Членство в Континентале забавно обставлено. Напомнило Гранд Будапешт✊
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:24
Ответ на сообщение Шверценберг от 13/09/2014 - 20:41:58


трейлер - пожар! это он из-за собачки так расстроился??✊
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:24
Ответ на сообщение fanbunga от 16/09/2014 - 20:52:07


Из-за собачки, поруганной чести и О БОЖЕ, угнанного Мустанга !! Три веские причины для мести !!!✊
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:24
Ривз снова в деле. Вперед!!!✊
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Андрей 18 ноября 2017, 11:30
Оценка
первые 20 минут фильма заинтриговали, было интересно(но это если не смотреть трейлер и не читать аннотацию)!
а потом бессмысленный сюжет, ни на чём не основанный! считаю, о мести, речи тут нет!
а что дальше?(да, я знаю, что есть уже вторая и снимают третью)
что, убийство всего что движется, даёт главному герою?
Киану Ривс потрясающий актёр, как всегда, но я не увидел удовольствия или цели в его действиях!
снят фильм очень красиво! актёры все очень хорошие! (порадовала роль Гренжоя из Игры Престолов - и тут ему досталось, хахахха)
18 ноября 2017, 11:30 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 52 комментария
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 2 комментария
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 11 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 48 комментариев
Барби
Барби 4 комментария
Ночная сова
Ночная сова 1 комментарий
Русский крест
Русский крест 15 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 1 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 12 комментариев
Непослушная
Непослушная 57 комментариев
Не слышу зла
Не слышу зла 2 комментария
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 11 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 25 комментариев
Праведник
Праведник 131 комментарий
Здоровый человек
Здоровый человек 3 комментария
Снегирь 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 1 комментарий
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян 12 комментариев
Иммигрант 6 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 3 комментария
Мегалодон
Мегалодон 1 комментарий
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса
2023, Великобритания, ужасы
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App