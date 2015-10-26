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Джон Уик
Отзывы о фильме «Джон Уик»
John Wick
Джон Уик
2014 / США
Трейлер
8.0
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Lil
26 октября 2015, 23:46
Ривз красавец! Дерется круто, смотреть на него приятно, играет убедительно. Но кино - полная х8ня! Баба Яга, которую никто не может положить)) Напомнило компьютерную игру, какую-не скажу. Всё очень предсказуемо и до боли скучно. Сцена с Дефо, который в последний момент перешел на сторону "зла" и прикончил с дальнего прицела убийц бессмертного доставила. В общем, смотреть, когда нечего делать и сильно хочется крови ✊ 6/10 только за актерское мастерство и шикарную фактуру Ривза
26 октября 2015, 23:46
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Toporock
28 октября 2015, 00:51
Цитата (FOX, 25/01/2015 - 20:57:14):
УГУ✊
28 октября 2015, 00:51
0
0
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Toporock
28 октября 2015, 00:51
Цитата (Сибирский Шрек, 25/01/2015 - 19:41:53):
СЕГОДНЯ НОЧЬЮ БЫЛ УБИТ КОМЕДИАНТ
Слова Роршаха✊
28 октября 2015, 00:51
0
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Toporock
28 октября 2015, 00:51
Цитата (Сибирский Шрек, 27/01/2015 - 04:04:48):
А ты смотрел режиссерскую версию, на 300 минут??
28 октября 2015, 00:51
0
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Toporock
29 октября 2015, 01:18
Цитата (Сибирский Шрек, 24/01/2015 - 15:40:59):
Как то все натянуто, согласись? Виго Тарасов, клюква, не могу всерьез воспринимать это✊
29 октября 2015, 01:18
0
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Toporock
31 октября 2015, 09:28
THINK by KALEIDA
Вот только саунд удался у них...✊
31 октября 2015, 09:28
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Toporock
31 октября 2015, 09:28
Киану Ривз выглядит хорошо, фильм выглядит отвратительно. Фишка с Джиу Джицу, выглядит слишком медленно и натянуто, совсем не реалистично. Сценарий глупый, дешевый. Киану тупо зарабатывает. 2\10
31 октября 2015, 09:28
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Toporock
31 октября 2015, 09:28
Не могу сравнивать с последними боевиками, ибо не один не смог досмотреть.. Вобщем кризис жанра на лицо, нет ничего нового, и ничего качественного. У Стэтхэма в целом наверное лучшая подборка в этом жанре. А жанр это дешевый, тупой боевик, про отставного ........ - тут можно самим добавить✊ ✊
31 октября 2015, 09:28
0
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Swi4e1
3 ноября 2015, 06:51
Отличный фильм.
8\10
3 ноября 2015, 06:51
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belkadura
4 ноября 2015, 01:29
Крутой фильм! Опять же по сюжету тупой, но сюжет там и не нужен!) Видео ряд, тачки, оружие...
И что вы привязались к баюшки баю))? Это уже проблема наших тупых переводчиков! Не всегда нужно придерживаться оригинала..
4 ноября 2015, 01:29
0
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leadraven
28 ноября 2015, 21:47
Ответ на сообщение Swi4e1 от 15/12/2014 - 01:26:13
Мировая премьера была ещё в сентябре. Так что, видимо, люди за бугром смотрели. Поэтому и русскую речь отдельно отмечают.
28 ноября 2015, 21:47
0
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GoodFella
28 ноября 2015, 21:47
Я так понимаю у нас в прокате мы его не увидим, переносы с 4 декабря на 18 декабря, а позже с 18 декабря на 1 января на это намекают.
28 ноября 2015, 21:47
0
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Swi4e1
30 ноября 2015, 23:53
Как вы его посмотрели ? если премьера только в Январе ? О_о
30 ноября 2015, 23:53
0
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fanbunga
1 февраля 2016, 12:26
Киану лютует.
Пусть сам снимает и снимается тоже. Хочу продолжения.
Членство в Континентале забавно обставлено. Напомнило Гранд Будапешт✊
1 февраля 2016, 12:26
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:24
Ответ на сообщение Шверценберг от 13/09/2014 - 20:41:58
трейлер - пожар! это он из-за собачки так расстроился??✊
16 февраля 2016, 02:24
0
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:24
Ответ на сообщение fanbunga от 16/09/2014 - 20:52:07
Из-за собачки, поруганной чести и О БОЖЕ, угнанного Мустанга !! Три веские причины для мести !!!✊
16 февраля 2016, 02:24
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:24
Ривз снова в деле. Вперед!!!✊
16 февраля 2016, 02:24
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Андрей
18 ноября 2017, 11:30
Оценка
первые 20 минут фильма заинтриговали, было интересно(но это если не смотреть трейлер и не читать аннотацию)!
а потом бессмысленный сюжет, ни на чём не основанный! считаю, о мести, речи тут нет!
а что дальше?(да, я знаю, что есть уже вторая и снимают третью)
что, убийство всего что движется, даёт главному герою?
Киану Ривс потрясающий актёр, как всегда, но я не увидел удовольствия или цели в его действиях!
снят фильм очень красиво! актёры все очень хорошие! (порадовала роль Гренжоя из Игры Престолов - и тут ему досталось, хахахха)
18 ноября 2017, 11:30
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УГУ✊
Слова Роршаха✊
А ты смотрел режиссерскую версию, на 300 минут??
Как то все натянуто, согласись? Виго Тарасов, клюква, не могу всерьез воспринимать это✊
Вот только саунд удался у них...✊
8\10
И что вы привязались к баюшки баю))? Это уже проблема наших тупых переводчиков! Не всегда нужно придерживаться оригинала..
Мировая премьера была ещё в сентябре. Так что, видимо, люди за бугром смотрели. Поэтому и русскую речь отдельно отмечают.
Пусть сам снимает и снимается тоже. Хочу продолжения.
Членство в Континентале забавно обставлено. Напомнило Гранд Будапешт✊
трейлер - пожар! это он из-за собачки так расстроился??✊
Из-за собачки, поруганной чести и О БОЖЕ, угнанного Мустанга !! Три веские причины для мести !!!✊
а потом бессмысленный сюжет, ни на чём не основанный! считаю, о мести, речи тут нет!
а что дальше?(да, я знаю, что есть уже вторая и снимают третью)
что, убийство всего что движется, даёт главному герою?
Киану Ривс потрясающий актёр, как всегда, но я не увидел удовольствия или цели в его действиях!
снят фильм очень красиво! актёры все очень хорошие! (порадовала роль Гренжоя из Игры Престолов - и тут ему досталось, хахахха)
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