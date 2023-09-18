История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика»

Уже в эту пятницу на платформе Peacock выйдет первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика».

О чем будет сериал «Континенталь»?

Приквел истории о наемных убийцах был анонсирован еще в 2017 году, когда вышла вторая часть «Джона Уика». Спустя 6 лет зрители наконец увидят долгожданную историю культового отеля. В проекте запланировано всего 3 серии длительностью по полтора часа каждая.

Действие развернется в 70-х годах прошлого века во время санитарной забастовки. Тогда улицы американских городов были завалены тоннами мусора, а в Нью-Йорке увеличивалось влияние мафиозных кланов. Так что помимо вымышленного сюжета, сериал будет опираться на реальные исторические события.

Главным героем сериала станет молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл), управляющий отелем «Континенталь» в оригинальной серии фильмов. На момент событий сериала Уинстон впервые переступает порог отеля, чтобы выяснить отношения с нынешним владельцем Кормаком в исполнении Мэла Гибсона. Брат Уинстона похитил таинственный предмет, который интересует многих опасных людей. Кормак поручает Уинстону отыскать брата и вернуть предмет, иначе расплачиваться придется им обоим.

Какие сюжетные линии возможны?

В трейлере часть кровавых разборок происходит на территории отеля «Континенталь», где они запрещены. Это значит, что в 70-х отель еще мог быть не защищен правилом, а события картины подтолкнут управляющего к принятию этого решения. Или же, как и в третьей части «Джона Уика», «Континенталь» временно был объявлен «секуляризированным».

Наличие Уинстона Скотта в центре сюжета, скорее всего, выльется в историю восхождения убийцы к трону владельца нью-йоркского «Континенталя» и путях захвата власти. Так что в третьей серии зрителям могут показать сокрушительное противостояние с боссом Кормаком.

Также в проекте появится молодой Харон — консьерж отеля. В первой серии его начальником еще будет Кормак, но совсем скоро его место займет Уинстон, а значит, сериал может сфокусироваться на истории их дружбы и партнерства.

Континенталь

Кто за рулем проекта?

«Джон Уик», изначально задуманный как трилогия, разросся до целой вселенной. Постановщики трюков, авторы оригинальной истории Дэвид Литч и Чад Стахелски решили передать побочные проекты в руки других режиссеров. Первую и третью серию «Континенталя» возглавляет Альберт Хьюз, создатель фильмов «Книга Илая» с Дензелом Вашингтоном и «Из ада» с Джонни Деппом. За второй эпизод отвечает Шарлотта Брандстром, работавшая над сериалами «Ведьмак», «Консультант» и «Чужак». Сценарий разработал автор всех частей «Джона Уика» Дерек Колстад.

Континенталь

Появятся ли знакомые герои? А Киану Ривз?

Весной этого года скоропостижно скончался от болезни сердца Лэнс Реддик, исполнивший роль Харона в оригинальных фильмах. Так что на молодом актере Айомиде Адеган лежит огромная ответственность за передачу потрясающего образа молодого консьержа «Континенталя». Для Адегана это будет дебютный проект, сразу после он появится в приквеле другой популярной франшизы «Голодные игры», которая выйдет в ноябре.

Помимо молодых версий Уинстона Скотта и Харона, знакомые лица в актерском составе не наблюдаются. Сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза не может появиться на экране из-за времени действия сериала. В 70-х годах Уик только пошел в школу. Исключением может стать лишь возможная сцена после титров или флешфорвард в настоящее время.

Континенталь

Что дальше?

Пятая часть «Джона Уика» находится в разработке, примерной даты выхода картины еще нет. В отличие от спин-оффа «Балерина» с Аной де Армас. Картина уже на стадии постпродакшена с анонсированной датой премьеры — 6 июня 2024 года. Главную героиню «Балерины» зовут Руни, она выпускница подпольной школы русского балета, где девушек готовили к работе наемных убийц. В центре сюжета, как и в оригинальном фильме, будет тема мести. Руни отправится на охоту за людьми, лишивших ее семьи. На экран вернутся Киану Ривз и Иэн Макшейн. Также к касту присоединится Норман Ридус.