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Дэвид Патрик Келли
Дэвид Патрик Келли
David Patrick Kelly
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Дэвид Патрик Келли
David Patrick Kelly
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Дата рождения
23 января 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Дэвид Патрик Келли
Родился 23 января, 1951 года. Детройт, Мичиган, США
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Фильмография Дэвид Патрик Келли
Рэй Донован: Фильм
драма
2022, США
7.0
З.К.
драма
2018, США
6.0
Джон Уик
боевик, триллер
2014, США
7.0
Флаги наших отцов
военный, драма, боевик
2006, США
7.0
Круклин
комедия
1994, США
6.0
Коммандос
боевик, приключения
1985, США
7.0
Видение
приключения, триллер, ужасы, фантастика
1984, США
6.0
48 часов
комедия, драма, боевик, триллер
1982, США
7.0
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