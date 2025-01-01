Меню
Цитаты из фильма Джон Уик

Viggo Tarasov Я слышал, ты ударил моего сына.
Aurelio Да, сэр, ударил.
Viggo Tarasov И можно узнать, почему?
Aurelio Потому что он украл машину Джона Уика, сэр, и, эм, убил его собаку.
Viggo Tarasov [пауза] Понятно.
Viggo Tarasov Меня злит не то, что ты сделал, сын, а то, с кем ты это сделал.
Iosef Tarasov С кем? С этим чёртовым никто?
Viggo Tarasov Этот «чёртов никто» — Джон Уик. Раньше он был с нами. Его зовут «Баба Яга».
Iosef Tarasov Бука?
Viggo Tarasov Джон — это не Бука. Он тот, кого посылают убить Буку.
Iosef Tarasov [ошарашенно] О.
Viggo Tarasov Джон — человек с фокусом, сдержанностью, железной волей... того, чего тебе никогда не понять. Я однажды видел, как он убил трёх мужиков в баре... карандашом, чёртовым карандашом. Потом внезапно он попросил уйти. Конечно, из-за женщины. Я заключил с ним сделку. Дал ему невыполнимое задание. Работу, которую никто бы не осилил. Тела, что он закопал тогда, стали основой того, что мы теперь. А потом мой сын, через несколько дней после смерти жены, ты украл его машину и убил его чёртову собаку.
Iosef Tarasov Папа, я всё исправлю.
Viggo Tarasov Да? Как собираешься?
Iosef Tarasov Закончить начатое.
Viggo Tarasov [раздражённо, обращаясь к Ави] Что за... он хоть слово из того, что я сказал, услышал?
Iosef Tarasov [по-русски] Папа, я могу это сделать! Пожалуйста!
Viggo Tarasov [подтягивает Йосефа близко, шепчет ему на ухо] Йосеф, Йосеф! Слушай! А? Джон придёт за тобой, а ты ничего не сделаешь, потому что ты ничего не можешь сделать, так что убирайся с моих глаз!
John Wick Вигго.
Viggo Tarasov Да?
John Wick Когда Хелен умерла, я потерял всё. Пока на моём пороге не появился этот пес... Последний подарок от жены... В тот момент я почувствовал надежду... возможность горевать не в одиночку... А твой сын... забрал это у меня.
Viggo Tarasov О, боже.
John Wick Украл это у меня... *Убил это во мне*! Люди всё спрашивают, вернулся ли я, а я не мог ответить. Но теперь... да, я думаю, я вернулся. Так что можешь либо выдать своего сына, либо умри, ору вместе с ним!
Jimmy Добрый вечер, Джон.
John Wick Добрый вечер, Джимми. Жалоба на шум?
Jimmy Жалоба на шум.
[смотрит через плечо Джона, видит мёртвое тело на полу за ним]
Jimmy Ты, э-э, опять работаешь?
John Wick Нет, я просто кое-что улаживал.
Jimmy Ага... Ну, тогда не буду мешать. Спокойной ночи, Джон.
John Wick Спокойной ночи, Джимми.
John Wick [наводит пистолет на голову Фрэнсиса] Привет, Фрэнсис.
Francis Мистер Уик.
John Wick [на русском] Ты похудел.
Francis [на русском] Больше двадцати килограмм.
John Wick [на русском] Да? Впечатляет.
Francis Вы здесь по делу, сэр?
John Wick Боюсь, да, Фрэнсис.
[пауза]
John Wick Почему бы тебе не взять выходной на сегодня?
Francis Спасибо, сэр.
Viggo Tarasov Они знают, что ты идёшь.
John Wick Конечно... Но это не важно.
Viggo Tarasov Джон — человек сосредоточенный, целеустремлённый, с железной волей, о которой ты знаешь очень мало.
Viggo Tarasov Что случилось, Джон?... Мы были профессионалами... Цивилизованными.
John Wick Я тебе на вид цивилизованным кажусь?
[Йосеф набирает номер Виктора на мобильном]
Йосеф Тарасов [по-русски] Виктор, ты где, б#я?
Джон Уик Виктор мёртв.
[по-русски]
Джон Уик На всё есть своя цена.
Viggo Tarasov [звонок Джону Уику по телефону] Алло, Джон.
[Джон молчит]
Viggo Tarasov Я слышал о твоей жене, мне очень жаль. Мои соболезнования. Похоже, это судьба, случайность или просто чертова неудача, что наши пути снова пересеклись.
[Джон молчит]
Viggo Tarasov Джон?
[Джон молчит]
Viggo Tarasov Давай не поддаваться низменным инстинктам и решим это как цивилизованные люди, чтобы двигаться дальше...
[Джон прерывает звонок на середине фразы; Вигго кладёт трубку с видом усталости]
Avi Что он сказал?
Viggo Tarasov [пауза] Хватит.
Avi [тихо] О, Боже.
Viggo Tarasov Дай задание своей команде.
Avi С-сколько, сколько человек?
Viggo Tarasov Сколько у тебя есть?
Winston Мисс Перкинс.
[пауза, пока он подходит к мисс Перкинс]
Winston Ваше членство в Континентале по вашей же инициативе аннулировано.
[Бойцы убивают мисс Перкинс]
Иосиф Тарасов [Джону Уику по-русски] Это была просто ёбаная...
[убит выстрелом]
[last lines]
John Wick [to dog] Все нормально. Пойдем домой.
John Wick Я хотел бы забронировать столик на двенадцать человек.
Iosef Tarasov Классная тачка. Мустанг, Босс 429. Семьдесятой?
John Wick Шестьдесят девятого.
Iosef Tarasov Красавец.
John Wick Спасибо.
Iosef Tarasov Сколько стоит?
John Wick Что?
Iosef Tarasov Сколько за машину?
John Wick Она не продаётся.
[Джон садится в машину; Иосиф подходит к окну и начинает гладить собаку Джона]
Iosef Tarasov Обожаю собак.
[на русском]
Iosef Tarasov На всё есть цена, сук###.
John Wick [тоже на русском] Не на эту сук###.
Viggo Tarasov Люди не меняются. Это ты знаешь. А вот времена — меняются.
John Wick Я на пенсии.
Addy Не если ты здесь пьёшь, тогда нет.
Winston Если я не ошибаюсь, ты был тем, кто должен был раздавать по щам, а не получать их?
John Wick Похоже, у меня ржавая рука.
Viggo Tarasov [Вигго умирает] До встречи, Джон
John Wick Да... До встречи.
Winston Я знаю, о чём ты думаешь, Джонатан. Мы живём по кодексу, поэтому я не тот, кто скажет тебе, что на определённой вертолётной площадке заправляют вертолёт для кое-кого.
Marcus Выглядишь отвратительно.
John Wick Нет, я выгляжу на пенсии.
John Wick [Виктору, по-русски, перед тем как его убьют] Ты украл мою машину и убил мою собаку!
Джон Уик [Отвечает на звонок] Да?
Менеджер отеля Прошу прощения, что звоню в такое время, но мы получили жалобы с вашего этажа из-за шума.
Джон Уик Извините. Я разбирался с незваными гостями.
Менеджер отеля Вам не нужна, скажем, бронь на ужин?
Джон Уик Возможно. Я должен потом перезвонить.
Winston Ты хорошо все обдумал? Я имею в виду — до самой сути? Ты уже однажды вышел из этого дела. Если хоть мизинцем сунешься обратно в эту воду... вполне возможно, что что-то схватит тебя... и потянет на дно.
Viggo Tarasov Скажу тебе так, Джон. Точно с тебя слепили уникального чела.
Harry Не волнуйся.
[срывает с неё кляп]
Harry Уборка тебя найдёт.
Ms. Perkins Со всеми своими дамами так обращаешься?
Harry Ты не дама. Поверь мне.
Helen Джон, прости, что не могу быть рядом. Но тебе всё равно нужен кто-то, кого можно любить, так начни с этого. Потому что машина — это не то. Я люблю тебя, Джон. Эта болезнь висела над нами долго, и теперь, когда я нашла покой, найди свой. До того дня, твоя лучшая подруга, Хелен.
Addy Чёрт возьми! Джонатан!
John Wick Привет, Эдди.
Addy Боже мой! Сколько прошло? Четыре года?
John Wick Пять с копейками.
Addy Ну рассказывай, как там, по ту сторону?
John Wick Всё было отлично, Эдди. Намного лучше, чем я заслуживал.
Гарри Я тебя знаю?
Джон Уик Похоже, да.
Гарри Привет, Джон.
Джон Уик Привет, Гарри.
Гарри Всё в порядке?
Джон Уик Да. Всё нормально.
Гарри Тогда не буду мешать.
Джон Уик Гарри, хочешь подзаработать? Посмотреть за спящим?
Гарри Поймал — отпусти?
Джон Уик Поймал — отпусти.
Ms. Perkins [Врывается в его номер, чтобы убить его] Привет, Джон.
John Wick Перкинс?
Ms. Perkins Я подумала, что войду без стука.
John Wick Замечаю. Я не знал, чтобы мисс Перкинс вставала раньше трех часов.
Ms. Perkins Вигго дал мне четыре часа за нарушение правил отеля.
John Wick Это неразумно, уверяю тебя.
Ms. Perkins Ты всегда был п#с#р.
John Wick Открой.
Priest [По-русски] Думаешь, ты меня запугаешь и я открою эти ворота?
John Wick [По-русски] Да, думаю. Открой.
Priest Вигго меня убьёт.
[Джон стреляет в без сознания охранника]
John Wick Ага.
John Wick Так какое движение мне нужно сделать?
Continental Doctor Если хочешь, чтобы зажило — двигайся осторожно. Но если дела ещё остались — выпей две таблетки перед этим. Швы порвутся, потечёт кровь, но двигаться сможешь полностью. Нужна обезболивающая?
John Wick [Смотрит на свой бокал бурбона] Нет, с этим у меня всё в порядке.
Charlie Рад тебя видеть, Джон.
John Wick Чарли...
Charlie Ты выглядишь хорошо. А я уж думал, что ты всё это оставил позади.
Hotel Manager Чем могу служить?
John Wick Доктор на месте?
Hotel Manager Да, сэр, круглосуточно.
John Wick Пошлите его ко мне, пожалуйста.
Hotel Manager Сейчас, сэр!
John Wick Насколько хороша ваша прачечная?
Hotel Manager [вздыхает] К сожалению, никто не настолько хорош!
John Wick Понятно... Я так и думал!
Hotel Manager Могу предложить выпить, сэр? Может бурбон?
John Wick Отличная идея.
Winston Чем обязан визиту?
John Wick Йосеф Тарасов.
Winston Что с ним?
John Wick Я хочу с ним поговорить.
Winston Поговорить, говоришь? Я знаком с этим выражением, Джонатан.
Iosef Tarasov Ты боишься э****го бугая? Я — нет.
Kirill Нет? А зря.
Harry Ты нарушил правила. Вёл дела на территории Континенталя, а руководство такое не прощает.
Ms. Perkins П#здец руководству.
John Wick Где Йосеф?
Ms. Perkins Иди н#х!
John Wick Где Вигго?
Ms. Perkins Ни х#я тебе не скажу!
John Wick Ты правда хочешь здесь сдохнуть, Перкинс? Давай что-нибудь.
Ms. Perkins Малая Россия. Там церковь возле Кэннон-Корт.
John Wick А что с ней?
Ms. Perkins Это прикрытие. Там Вигго прячет свой тайник.
John Wick [Перед тем, как он её сбивает с ног] Спасибо.
Marcus Прошло время. Мои соболезнования. Как держишься?
John Wick Я всё время спрашиваю себя: "Почему именно она?"
Marcus В этой жизни нет ни смысла, ни причины. Есть вот такие дни, разбросанные среди остальных.
John Wick Ты уверен?
Marcus Не вини себя.
John Wick Что ты на самом деле здесь делаешь, Маркус?
Marcus Просто навещаю старого друга.
Marcus Прощай, Джон.
Менеджер отеля [Джон подходит к стойке регистрации в отеле] У вас бронь на две ночи?
Джон Уик В зависимости от дела, может быть и больше.
Менеджер отеля Конечно, сэр.
Джон Уик Когда старое место подновили?
Менеджер отеля Около четырёх лет назад, но, уверяю вас, сэр, особо она не изменилась.
Джон Уик Владелец тот же?
Менеджер отеля Тот же.
[Джон даёт ему золотую монету]
Менеджер отеля Комната 818... и, как всегда, нам очень приятно видеть вас снова, мистер Уик.
Charlie [после того, как убрали 12 трупов из дома Джона] Мне от тебя скоро ждать вестей?
John Wick [Отдавая Чарли 12 золотых монет] Прощай, Чарли.
Charlie Джон.
Вигго Тарасов Мы прокляты, ты и я.
Джон Уик В этом мы согласны.
John Wick [у него угнали Мустанг] Он здесь?
Aurelio Был.
[воспоминание]
Aurelio Я спросил, откуда, чёрт возьми, ты его взял?
Iosef Tarasov Кому какое дело?
Aurelio [в настоящем] Иосиф Тарасов его стащил.
John Wick Сын Вигго.
Aurelio Ага.
[ещё одно воспоминание]
Aurelio Ладно, убирайся отсюда. Просто уйди из моего магазина. Прямо сейчас.
Iosef Tarasov Ты что, совсем с катушек съехал, Аурелио? Потому что мы тебя держим.
Aurelio Погоди, что ты сказал? Что ты мне сказал?
Iosef Tarasov Мы тобой владеем.
Aurelio Ты не владеешь мной, ублюдок. Я работаю с твоим отцом, понял? Владелец этой машины — ты его убил или как?
Iosef Tarasov Нет. Но я точно обосрал его собаку.
Aurelio [Иосиф смеётся] Ты обосрал его собаку? Вот что ты сделал? Ты обосрал его собаку?
Iosef Tarasov Ага.
Aurelio Это полный п#здец, чувак.
[он бьёт Иосифа, и один из охранников Иосифа достаёт пистолет]
Aurelio О, погляди на тебя. Великолепно. Ты вваливаешься ко мне в магазин и выхватываешь оружие. Ахах, классно, мужик.
[хватается за ствол и прижимает к лбу]
Aurelio Давай! Либо убивай меня прямо сейчас, либо убирайся к чёрту из моего магазина!
Вигго Тарасов Знаешь, что было в том хранилище? Картины, деньги — не без ценности, но рычаги влияния на этот город, аудиозаписи, вещественные доказательства, компромат, это было блядь бесценно!
[крича]
Вигго Тарасов БЕСЦЕННО!
Джон Уик [разрушив хранилище и его содержимое] Да, мне это даже понравилось.
Marcus Чем обязан визиту?
Viggo Tarasov У меня для тебя работа.
Marcus А у меня — телефон.
Hotel Manager [Раненый и окровавленный Джон ковыляет к стойке отеля] Добрый вечер, мистер Уик.
John Wick Добрый вечер.
Hotel Manager Чем могу помочь?
John Wick Доктор на месте?
Hotel Manager Да, сэр, круглосуточно.
John Wick Пошлите его ко мне, пожалуйста.
Hotel Manager Да, сэр.
John Wick А как у вас с прачечной?
Hotel Manager [Смотря на испачканную кровью рубашку Джона] Боюсь, никто не справится с этим так хорошо.
John Wick Вот именно, я так и думал.
Hotel Manager Может, выпьете? Виски, например?
John Wick Отличная идея.
[Иосиф и Грегори наслаждаются шампанским в бассейне, поют песню на русском; Кирилл, один из телохранителей Вигго, подходит.]
Iosef Tarasov [по-русски] Заходи, брат, выпей с нами.
Kirill Моя работа — охранять парня, а не нянчиться с пьяницей.
Iosef Tarasov [говорит по-английски] Ты боишься этой чёртовой Бухгалтера? Я — нет.
Kirill Нет...
[схватывает бутылку шампанского и уходит]
Kirill но тебе стоит бояться.
Iosef Tarasov [в ярости от злости] Мне ещё одну бутылку!
[обращается к Грегори]
Iosef Tarasov СРАЗУ ЖЕ! Принеси мне бутылку! Давай!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Michael Nyqvist
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Alfie Allen
Киану Ривз
Киану Ривз
Keanu Reeves
Томас Садоски
Томас Садоски
Thomas Sadoski
Кевин Нэш
Кевин Нэш
Kevin Nash
Дин Уинтерс
Дин Уинтерс
Dean Winters
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Ian McShane
Бриджет Риган
Бриджет Риган
Bridget Regan
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Кларк Питерс
Кларк Питерс
Clarke Peters
Эдрианн Палики
Эдрианн Палики
Adrianne Palicki
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Bridget Moynahan
Рэндолл Дак Ким
Randall Duk Kim
Дэвид Патрик Келли
Дэвид Патрик Келли
David Patrick Kelly
Дэниэл Бернхард
Дэниэл Бернхард
Daniel Bernhardt
