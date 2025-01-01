Viggo TarasovДжон — человек с фокусом, сдержанностью, железной волей... того, чего тебе никогда не понять. Я однажды видел, как он убил трёх мужиков в баре... карандашом, чёртовым карандашом. Потом внезапно он попросил уйти. Конечно, из-за женщины. Я заключил с ним сделку. Дал ему невыполнимое задание. Работу, которую никто бы не осилил. Тела, что он закопал тогда, стали основой того, что мы теперь. А потом мой сын, через несколько дней после смерти жены, ты украл его машину и убил его чёртову собаку.
John WickКогда Хелен умерла, я потерял всё. Пока на моём пороге не появился этот пес... Последний подарок от жены... В тот момент я почувствовал надежду... возможность горевать не в одиночку... А твой сын... забрал это у меня.
John WickУкрал это у меня... *Убил это во мне*! Люди всё спрашивают, вернулся ли я, а я не мог ответить. Но теперь... да, я думаю, я вернулся. Так что можешь либо выдать своего сына, либо умри, ору вместе с ним!
WinstonТы хорошо все обдумал? Я имею в виду — до самой сути? Ты уже однажды вышел из этого дела. Если хоть мизинцем сунешься обратно в эту воду... вполне возможно, что что-то схватит тебя... и потянет на дно.
Viggo TarasovСкажу тебе так, Джон. Точно с тебя слепили уникального чела.
HelenДжон, прости, что не могу быть рядом. Но тебе всё равно нужен кто-то, кого можно любить, так начни с этого. Потому что машина — это не то. Я люблю тебя, Джон. Эта болезнь висела над нами долго, и теперь, когда я нашла покой, найди свой. До того дня, твоя лучшая подруга, Хелен.
Continental DoctorЕсли хочешь, чтобы зажило — двигайся осторожно. Но если дела ещё остались — выпей две таблетки перед этим. Швы порвутся, потечёт кровь, но двигаться сможешь полностью. Нужна обезболивающая?
John Wick[Смотрит на свой бокал бурбона]Нет, с этим у меня всё в порядке.