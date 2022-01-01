Главные герои подборки привыкли по-своему справляться с трудностями. Кто-то употребляет спиртное, кто-то обращается к Богу, а кто-то ищет спасения в общении с другим человеком. Но всех их объединяет нечто общее – всепоглощающая тоска и депрессия, которые мешают жить нормальной жизнью.

Пять фильмов про депрессию и преодоление, способных вдохновить каждого

Сталкиваясь с утратой, бедой или непониманием близких, люди по-своему пытаются пережить непростые моменты. Герои художественных фильмов страдают, взывают к Богу и стремятся справиться со своими проблемами. Вот только способы, которые подходят одному, не действуют в отношении остальных.

Еще по одной

Фильм производства Дании знакомит зрителей с несколькими коллегами. Все они работают в обычной школе, но понимают, что уже давно перестали радоваться собственной жизни. Мартин первым признается в том, что дни превратились для него в бесконечную череду унылых будней. Но все меняется, когда учителя решают проверить теорию о том, что всем людям с рождения не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови для полного счастья. Главное – постоянно поддерживать этот баланс.

Вот только слишком велико искушение превысить ту самую норму, чтобы испытать новые эмоции.

Интервью с Богом

Журналист из Нью-Йорка Пол переживает не лучший период своей жизни. Кризисы веры и отношений накладываются друг на друга, заставляя его впасть в депрессию. Проблемы у мужчины появились после возвращения из Афганистана. Все чаще и чаще происходят ссоры с женой, когда Пол получает приглашение взять интервью у загадочного мужчины. Он называет себя Богом и предлагает журналисту провести с ним три беседы. То, что парень сначала принимает за безобидную шутку, становится самым большим откровением в его жизни.

Призрачная красота

Говард – глава популярного рекламного агентства. Он теряет маленькую дочь и понимает, что жизнь больше не имеет смысла. Герой все больше и больше погружается в тяжелую депрессию и больше не может творить, как раньше. Мрачные мысли не оставляют его во время Рождества, а лишь преследуют мужчину с удвоенной силой. Друзья решаются на необычный эксперимент, чтобы помочь Говарду вернуться к обычной жизни. Они нанимают актеров, которые должны изобразить Любовь, Время и Смерть.

И каждому из этих вымышленных персонажей главный герой найдет в чем признаться.

К праху

Шмуэль – верующий человек, который ни разу не усомнился в существовании Бога и его справедливости. Но все меняется, когда его жена умирает. Главного героя начинают преследовать навязчивые образы. Он живо интересуется тем, что происходит с телом после смерти и как быстро оно начнет разлагаться. Раввин не в состоянии дать утешение Шмуэлю, который думает лишь о том, что происходит с его женой. И тогда герой решает прибегнуть к науке. Он обращается к ученому Альберту, который должен объяснить ему, не страдает ли душа его супруги в тот момент, когда распадается ее тело.

Игры судьбы

Жизнь Адама постепенно налаживается. В детстве он был хулиганом, но теперь считается самым перспективным сотрудником банка. Парень влюблен в свою новую подругу и вскоре должен пойти на повышение. Но во время вечеринки он неудачно прыгает в воду, повреждая шейные позвонки. Главный герой приходит в чувство только в больнице, где врачи сообщают ему неутешительный диагноз. Адама парализует, и он теряет все, чего добился. Молодой человек постепенно погружается в серьезную депрессию, не находя причин для того, чтобы жить дальше. Однако его мнение изменится после встречи с сиделкой Евгенией.