Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про депрессии
Киноафиша Подборки Фильмы про депрессии

Фильмы про депрессии

Все 39 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Еще по одной
Еще по одной
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
Игры судьбы
Игры судьбы
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2020, США
Человеческий голос
Человеческий голос
Смотреть онлайн
6.0
короткометражный, драма
2020, Испания
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
Смотреть за 1 рубль
5.0
детектив, драма
2019, Норвегия / Дания / Германия
Не вижу смерти
Не вижу смерти
4.0
драма, ужасы, триллер
2019, США
Голубой океан
Голубой океан
6.0
драма
2019, Аргентина
Где-то там
Где-то там
5.0
комедия, драма
2019, США
Великолепная
Великолепная
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2018, Бельгия / Франция
Интервью с Богом
Интервью с Богом
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, детектив
2018, США
Материнский инстинкт
Материнский инстинкт
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2018, Франция / Бельгия
В прах
В прах
5.0
драма, комедия
2018, США
Исцеляющая
Исцеляющая
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези
2018, Австрия
Любовь со взломом
Любовь со взломом
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2018, США
Наездник
Наездник
7.0
драма
2017, США
Дитя во времени
Дитя во времени
6.0
драма, фантастика
2017, США
Вскармливание
Вскармливание
6.0
драма
2017, США
Скорбь
Скорбь
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер
2017, США
Девушка в поезде
Девушка в поезде
Смотреть за 1 рубль
7.0
детектив, триллер
2016, США
Призрачная красота
Призрачная красота
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, США
Рыцарь кубков
Рыцарь кубков
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мелодрама
2015, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Драма Короткометражный Ужасы Триллер Детектив Фэнтези Мелодрама Фантастика Документальный Боевик Криминал Мистика
Страна
Все Дания Швеция Нидерланды Испания США Аргентина Норвегия Германия Австрия Бельгия Франция Россия Великобритания Италия СССР
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Главные герои подборки привыкли по-своему справляться с трудностями. Кто-то употребляет спиртное, кто-то обращается к Богу, а кто-то ищет спасения в общении с другим человеком. Но всех их объединяет нечто общее – всепоглощающая тоска и депрессия, которые мешают жить нормальной жизнью.

Пять фильмов про депрессию и преодоление, способных вдохновить каждого

Сталкиваясь с утратой, бедой или непониманием близких, люди по-своему пытаются пережить непростые моменты. Герои художественных фильмов страдают, взывают к Богу и стремятся справиться со своими проблемами. Вот только способы, которые подходят одному, не действуют в отношении остальных.

Еще по одной

Фильм производства Дании знакомит зрителей с несколькими коллегами. Все они работают в обычной школе, но понимают, что уже давно перестали радоваться собственной жизни. Мартин первым признается в том, что дни превратились для него в бесконечную череду унылых будней. Но все меняется, когда учителя решают проверить теорию о том, что всем людям с рождения не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови для полного счастья. Главное – постоянно поддерживать этот баланс.

Вот только слишком велико искушение превысить ту самую норму, чтобы испытать новые эмоции.

Интервью с Богом

Журналист из Нью-Йорка Пол переживает не лучший период своей жизни. Кризисы веры и отношений накладываются друг на друга, заставляя его впасть в депрессию. Проблемы у мужчины появились после возвращения из Афганистана. Все чаще и чаще происходят ссоры с женой, когда Пол получает приглашение взять интервью у загадочного мужчины. Он называет себя Богом и предлагает журналисту провести с ним три беседы. То, что парень сначала принимает за безобидную шутку, становится самым большим откровением в его жизни.

Призрачная красота

Говард – глава популярного рекламного агентства. Он теряет маленькую дочь и понимает, что жизнь больше не имеет смысла. Герой все больше и больше погружается в тяжелую депрессию и больше не может творить, как раньше. Мрачные мысли не оставляют его во время Рождества, а лишь преследуют мужчину с удвоенной силой. Друзья решаются на необычный эксперимент, чтобы помочь Говарду вернуться к обычной жизни. Они нанимают актеров, которые должны изобразить Любовь, Время и Смерть.

И каждому из этих вымышленных персонажей главный герой найдет в чем признаться.

К праху

Шмуэль – верующий человек, который ни разу не усомнился в существовании Бога и его справедливости. Но все меняется, когда его жена умирает. Главного героя начинают преследовать навязчивые образы. Он живо интересуется тем, что происходит с телом после смерти и как быстро оно начнет разлагаться. Раввин не в состоянии дать утешение Шмуэлю, который думает лишь о том, что происходит с его женой. И тогда герой решает прибегнуть к науке. Он обращается к ученому Альберту, который должен объяснить ему, не страдает ли душа его супруги в тот момент, когда распадается ее тело.

Игры судьбы

Жизнь Адама постепенно налаживается. В детстве он был хулиганом, но теперь считается самым перспективным сотрудником банка. Парень влюблен в свою новую подругу и вскоре должен пойти на повышение. Но во время вечеринки он неудачно прыгает в воду, повреждая шейные позвонки. Главный герой приходит в чувство только в больнице, где врачи сообщают ему неутешительный диагноз. Адама парализует, и он теряет все, чего добился. Молодой человек постепенно погружается в серьезную депрессию, не находя причин для того, чтобы жить дальше. Однако его мнение изменится после встречи с сиделкой Евгенией.

Девушка уверена, что инвалидность – это не повод ставить крест на своей жизни.

Выбор редакции
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши