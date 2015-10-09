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Фантастическая четверка Фантастическая четверка
Киноафиша Фильмы Фантастическая четверка Отзывы о фильме «Фантастическая четверка»
The Fantastic Four Фантастическая четверка 2015 / США
5.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Фантастическая четверка»

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Наша рецензия

Фиаско Джошуа Транка Среди всех супергероев комиксов вселенной Marvel «Фантастическая четверка» никогда особо не пользовалась успехом. То ли харизматичности данным персонажам не хватало, то ли еще чего, но зрителя куда больше вдохновляет брутальный Росомаха, смазливый Капитан Америка или ироничный Железный человек. И даже недавний ребут под руководством Джошуа Транка (режиссер известной «Хроники») не мог вылиться в привлекательную версию комикса, которая бы вызвала…

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Bbbugl 9 октября 2015, 16:49
Чухня на постном масле✊
9 октября 2015, 16:49 Ответить
ссс 9 октября 2015, 16:49
мега занудство, не тратьте деньги
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:49
Редкостная фигня
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:49
После окончания фильма задался вопросом, а марвел ли это. Обычно после титров идёт какой то короткий эпизод, чего ожидать дальше, а тут фильм оказался отстойным, да ещё и ничего после титров не показали.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:49
После окончания фильма задался вопросом, а марвел ли это. Обычно после титров идёт какой то короткий эпизод, чего ожидать дальше, а тут фильм оказался отстойным, да ещё и ничего после титров не показали.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:49
Судя по отзывам, идти не стоит. Трейлер вообще ни очем. Короче, шляпа.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
фываолдж 10 октября 2015, 16:16
не вижу обсуждение
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Swi4e1 10 октября 2015, 16:16
✊ ппц как такое гавно можно было снять ???????? Два часа коту под хвост . Такой развод это жесть. Старая фантастическая четвёрка просто оскара должна была получить .



Короче ужасно скучный и не интересное продолжение.



0/10 ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Алах 10 октября 2015, 16:16
А цена где и какая будет на завтра
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Татьяна 10 октября 2015, 16:16
Фильм не понравился. Зря потраченное время и деньги. Очень скучный, больше половины фильма спала.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Кирилл 10 октября 2015, 16:16
Не ходите! Только зря потратите деньги, время, нервы и свое настроение! Можно отнести этот фильм к провалу года!!! 2/10.

✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Александр 10 октября 2015, 16:16
Не советую. Фильм интересный только первую половину, дальше идёт тягомотина= "Вместе мы сила" и т.д. Можете сходить, но только на первую половину, а дальше идите домой! ✊ ✊ ✊
10 октября 2015, 16:16 Ответить
нмкита 10 октября 2015, 16:16
мне кажется фильм хороший только кароткий всеволишь 1 час 41 минута✊
10 октября 2015, 16:16 Ответить
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