Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан

Michael B. Jordan
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майкла Б. Джордана

Содержание:

Майкл Б. Джордан — Фильмы
 - «Станция “Фрутвейл”» Майкл Б. Джордан
 - «Крид: наследие Рокки» — Майкл Б. Джордан
 - «Чёрная пантера» — Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан — Тренировки
Майкл Б. Джордан — Личная жизнь

Майкл Б. Джордан – американский актёр, прославившийся благодаря ролям в картинах «Станция “Фрутвейл”», «Фантастическая четвёрка», «Крид», «Чёрная пантера» и сериалах «Огни ночной пятницы», «Прослушка», «Обмани меня».

Майкл Б. Джордан — Фильмы

Майкл Б. Джордан родился 9 февраля 1987 года в городе Санта Ана, штат Калифорния. Майкла назвали в честь известного баскетболиста, но, вопреки частому заблуждению, ни в каком родстве они не состоят, однако отец актёра носит то же самое имя. Мать Майкла Б. Джордана – Донна Джордан (девичья фамилия Дэвис) – художница и педагог старших классов. Прожив в Калифорнии 2 года, семья переехала в Ньюарк, штат Нью-Джерси, где Майкл Б. Джордан посещал школу искусств, в которой преподавала его мать. В детстве будущий актёр увлекался баскетболом, но не хотел связывать карьеру со спортом. Одно время он работал моделью, после чего решил посвятить будущее актёрской профессии. Первой ролью Майкла стал небольшой эпизод в сериале «Клан Сопрано», затем он снялся в ситкоме «Косби». За ними последовали полноценные роли в сериалах «Прослушка», «Все мои дети»,  «Закон и порядок».  Параллельно с этим он снимается в кино. Так, в 2001 году на экраны выходит фильм «Хардболл» с Киану Ривзом в главной роли, где Майкл Б. Джордан сыграл игрока школьной баскетбольной команды.

«Станция “Фрутвейл”» Майкл Б. Джордан

Настоящий прорыв в карьере актёра пришелся на 2013 год, когда вышла картина «Станция “Фрутвейл”». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю двадцатидвухлетнего Оскара Гранта, ставшего жертвой полиции в Новогоднюю ночь 2009 года. Лента, премьера которой состоялась на фестивале «Сандэнс»,  была тепло встречена критиками и удостоена премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Майклу Б. Джордану фильм принёс не только международную известность, но и важное творческое знакомство. «Станция “Фрутвейл”» стала дебютной полнометражной картиной Райана Куглера, с которым Майкл Б. Джордан успешно работал и на других проектах: «Крид: Наследие Рокки» и «Черная пантера».

«Крид: наследие Рокки» — Майкл Б. Джордан

В 2015 году на экраны вышло продолжение спортивной саги о Рокки Бальбоа. Майкл Б. Джордан сыграл Адониса Крида – сына заклятого друга Рокки (Сильвестр Сталлоне). Фильм при бюджете в 35 миллионов долларов собрал 173 миллиона и принёс 69летнему Сильвестру Сталлоне первую в его карьере премию «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Несмотря на международный успех картины и высокие оценки игры Майкла Б. Джордана, актёр не был номинирован на премию «Оскар», что, в числе других факторов, вылилось в скандал #OscarsSoWhite. В 2018 году состоялась премьера продолжения – «Крид 2», по сюжету которого Адонису Криду предстоит выйти на ринг против сына Ивана Драго.

«Чёрная пантера» — Майкл Б. Джордан

В 2018 году Майкл Б. Джордан сыграл антагониста главного героя в фильме «Чёрная пантера», поставленному по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Кёрби. Картина Marvel стала абсолютным хитом, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Фильм неоднократно номинировался на такие кинопремии как «Золотой глобус», премию Гильдии актёров SAG, «Грэмми», Saturn.

Майкл Б. Джордан — Тренировки

Во время подготовки к фильмам «Крид: наследие Рокки» и «Черная пантера» Майкла Б. Джордана тренировал известный Голливудский тренер Кори Калльет, который работал со многими из каста фильмов Marvel. Майкл Б. Джордан тренировался в среднем по 60-80 минут 5 дней в неделю. Программа Кори Калльета состояла преимущественно из интервальных тренировок, которые помогают развить мускулатуру и способствуют сжиганию жира. Во время таких тренировок необходимо выполнять упражнение с максимальной интенсивностью в течение 30 секунд, сменяя его небольшими фазами отдыха.

Майкл Б. Джордан рост – 1.83 м

Майкл Б. Джордан вес – 69 кг

Майкл Б. Джордан — Личная жизнь

Несмотря на пристальное внимание папарацци, достоверно неизвестно встречается ли Майкл Б. Джордан с такими звёздами, как Тесса Томпсон или Ники Минаж, как то предсказывает жёлтая пресса.

Интересные факты о Майкле Б. Джордане

- Майкл Б. Джордан является большим фанатом аниме.

- Был претендентом на роль Dr. Dre в фильме «Голос улиц» (2015 г.).

- Буква «Б.» в имени расшифровывается как «Бакари», что в переводе с суахили значит «благая весть».

-Любимая актриса Майкла Б. Джордана – Мэрил Стрип. 

Фильмография Майкла Б. Джордана
Без жалости
Без жалости
драма, криминал, боевик 2021, США
5.0
Просто помиловать
Просто помиловать
драма 2020, США
7.0
451 градус по Фаренгейту
451 градус по Фаренгейту
фантастика, драма 2018, США
4.0
Черная Пантера
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
Крид 2
Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.0
Фантастическая четвёрка 2
фантастика, боевик 2017, США
0.0
Крид: Наследие Рокки
Крид: Наследие Рокки
боевик, спорт 2015, США
7.0
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.0
Все фильмы
Фотографии Майкла Б. Джордана Все фотографии
Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
8 ролей, которые серьезно подорвали психику актеров Чтобы избавиться от призраков своих персонажей, некоторым актерам приходится обращаться к психотерапевтам, а кому-то и вовсе нужно начинать жизнь с чистого листа.
Написать
19 апреля 2022 17:58
Яхья Абдул-Матин II снимется в драме «Я помогал истреблять людей» Фильм будет основан на реальной истории и расскажет об агенте ФБР, который разочаровался в борьбе США с терроризмом.
Написать
22 марта 2022 13:44
Постапокалиптический боевик «Я – легенда» с Уиллом Смитом получит сиквел Вместе со Смитом в фильме сыграет Майкл Б. Джордан.
Написать
9 марта 2022 13:06
Все новости
Статьи о персоне
Звезда «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан назван самым привлекательным мужчиной года Актёр рассказал, что не мог и подумать, что станет покорителем женских сердец.
Написать
19 ноября 2020 09:45
Все статьи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши