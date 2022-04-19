Содержание:

Майкл Б. Джордан — Фильмы

- «Станция “Фрутвейл”» Майкл Б. Джордан

- «Крид: наследие Рокки» — Майкл Б. Джордан

- «Чёрная пантера» — Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан — Тренировки

Майкл Б. Джордан — Личная жизнь

Майкл Б. Джордан – американский актёр, прославившийся благодаря ролям в картинах «Станция “Фрутвейл”», «Фантастическая четвёрка», «Крид», «Чёрная пантера» и сериалах «Огни ночной пятницы», «Прослушка», «Обмани меня».

Майкл Б. Джордан — Фильмы

Майкл Б. Джордан родился 9 февраля 1987 года в городе Санта Ана, штат Калифорния. Майкла назвали в честь известного баскетболиста, но, вопреки частому заблуждению, ни в каком родстве они не состоят, однако отец актёра носит то же самое имя. Мать Майкла Б. Джордана – Донна Джордан (девичья фамилия Дэвис) – художница и педагог старших классов. Прожив в Калифорнии 2 года, семья переехала в Ньюарк, штат Нью-Джерси, где Майкл Б. Джордан посещал школу искусств, в которой преподавала его мать. В детстве будущий актёр увлекался баскетболом, но не хотел связывать карьеру со спортом. Одно время он работал моделью, после чего решил посвятить будущее актёрской профессии. Первой ролью Майкла стал небольшой эпизод в сериале «Клан Сопрано», затем он снялся в ситкоме «Косби». За ними последовали полноценные роли в сериалах «Прослушка», «Все мои дети», «Закон и порядок». Параллельно с этим он снимается в кино. Так, в 2001 году на экраны выходит фильм «Хардболл» с Киану Ривзом в главной роли, где Майкл Б. Джордан сыграл игрока школьной баскетбольной команды.

«Станция “Фрутвейл”» Майкл Б. Джордан

Настоящий прорыв в карьере актёра пришелся на 2013 год, когда вышла картина «Станция “Фрутвейл”». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю двадцатидвухлетнего Оскара Гранта, ставшего жертвой полиции в Новогоднюю ночь 2009 года. Лента, премьера которой состоялась на фестивале «Сандэнс», была тепло встречена критиками и удостоена премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Майклу Б. Джордану фильм принёс не только международную известность, но и важное творческое знакомство. «Станция “Фрутвейл”» стала дебютной полнометражной картиной Райана Куглера, с которым Майкл Б. Джордан успешно работал и на других проектах: «Крид: Наследие Рокки» и «Черная пантера».

«Крид: наследие Рокки» — Майкл Б. Джордан

В 2015 году на экраны вышло продолжение спортивной саги о Рокки Бальбоа. Майкл Б. Джордан сыграл Адониса Крида – сына заклятого друга Рокки (Сильвестр Сталлоне). Фильм при бюджете в 35 миллионов долларов собрал 173 миллиона и принёс 69летнему Сильвестру Сталлоне первую в его карьере премию «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Несмотря на международный успех картины и высокие оценки игры Майкла Б. Джордана, актёр не был номинирован на премию «Оскар», что, в числе других факторов, вылилось в скандал #OscarsSoWhite. В 2018 году состоялась премьера продолжения – «Крид 2», по сюжету которого Адонису Криду предстоит выйти на ринг против сына Ивана Драго.

«Чёрная пантера» — Майкл Б. Джордан

В 2018 году Майкл Б. Джордан сыграл антагониста главного героя в фильме «Чёрная пантера», поставленному по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Кёрби. Картина Marvel стала абсолютным хитом, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Фильм неоднократно номинировался на такие кинопремии как «Золотой глобус», премию Гильдии актёров SAG, «Грэмми», Saturn.

Майкл Б. Джордан — Тренировки

Во время подготовки к фильмам «Крид: наследие Рокки» и «Черная пантера» Майкла Б. Джордана тренировал известный Голливудский тренер Кори Калльет, который работал со многими из каста фильмов Marvel. Майкл Б. Джордан тренировался в среднем по 60-80 минут 5 дней в неделю. Программа Кори Калльета состояла преимущественно из интервальных тренировок, которые помогают развить мускулатуру и способствуют сжиганию жира. Во время таких тренировок необходимо выполнять упражнение с максимальной интенсивностью в течение 30 секунд, сменяя его небольшими фазами отдыха.

Майкл Б. Джордан рост – 1.83 м

Майкл Б. Джордан вес – 69 кг

Майкл Б. Джордан — Личная жизнь

Несмотря на пристальное внимание папарацци, достоверно неизвестно встречается ли Майкл Б. Джордан с такими звёздами, как Тесса Томпсон или Ники Минаж, как то предсказывает жёлтая пресса.