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Джош Транк
Джош Транк
Josh Trank
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Джош Транк
Josh Trank
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Дата рождения
19 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Джоша Транка
Родился 19 февраля 1984 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джоша Транка
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма
2020, США
3.0
Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик
2015, США
5.0
Хроника
ужасы, драма
2012, США / Великобритания
7.0
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Глава Lucasfilm опровергла информацию, что режиссер «Логана» ранее разрабатывал фильм о Бобе Фетте
Сценарий должен был написать один из авторов франшизы «Люди Икс».
Написать
29 ноября 2021 13:04
Режиссер «Фантастической четверки» планировал сделать Сью Шторм темнокожей
Джош Транк жалеет о том, что не отстоял свои взгляды, когда студия вмешалась в процесс кастинга.
Написать
8 июня 2020 14:30
«Нет, спасибо»: Джош Транк против выхода режиссерской «Фантастической четверки»
В прошлом режиссер утверждал, что у него существует великолепная версия картины, которую никто никогда не увидит.
Написать
28 мая 2020 10:25
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