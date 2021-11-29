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Джош Транк

Josh Trank
Джош Транк
Джош Транк Josh Trank
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Дата рождения
19 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Джоша Транка

Родился 19 февраля 1984 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Джоша Транка
Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма 2020, США
3.0
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.0
Хроника
Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.0
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Глава Lucasfilm опровергла информацию, что режиссер «Логана» ранее разрабатывал фильм о Бобе Фетте Сценарий должен был написать один из авторов франшизы «Люди Икс».
Написать
29 ноября 2021 13:04
Режиссер «Фантастической четверки» планировал сделать Сью Шторм темнокожей Джош Транк жалеет о том, что не отстоял свои взгляды, когда студия вмешалась в процесс кастинга.
Написать
8 июня 2020 14:30
«Нет, спасибо»: Джош Транк против выхода режиссерской «Фантастической четверки» В прошлом режиссер утверждал, что у него существует великолепная версия картины, которую никто никогда не увидит.
Написать
28 мая 2020 10:25
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